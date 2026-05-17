Poznati pevač Radiša Traković Đani morao je da bude hospitalizovan, nakon što ge je na slavlju u STroj Pazovi ujeo gost za stomak.

Đani je primio tetanus vakcinu i sada se oporavlja, a na društvenim mrežama objavljen je snimak sa slavlja u kom se vidi kako folker negoduje zbog onog što se dogodilo, te imitira potez pomenutog gosta.

Đani je bio besan, pa je odmah prekinuo da peva.

Iako je objavljeno da je došlo do sukoba između pevača i gosta, zapravo je situacija bila drugačija.

Gosta je pogodila pesma, pa je u naletu euforije ugrizao Đanija za stomak. Gost je zubima zakačio mladež pevača i otkinuo deo istog, pa je Đaniju išla krv.

Slađa se oglasila o incidentu

Slađana Trajković, supruga Đanijeva, oglasila se nakon vesti da je Đani u bolnici.

- Ujeo ga čovek, sad mi je smešno nije mi bilo. Nije namerno, zna tog čoveka. Smešno je i čudno, ne znam šta je sa njim bilo. Šalili su se, zna ga dugo. Primio je tetanus, pije antibiotik. Tu mu je mladež potkačio. Sutra nam je godišnjica braka, idem da mu kupim kacigu, pancir i štit. Uplašila sam se - rekla je Slađa.

