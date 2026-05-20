Među blokaderima najveći je broj ideoloških izdajnika, ali ima ljudi koji još imaju nešto patriotsko u sebi, koji su ljuti iz raznih razloga na postojeći režim, pa misle da se to može promeniti sa nekim studentskim pokretom i tako dalje, smatra predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

"Oni će uvideti svoje zablude tek kad se otvore karte do kraja. Ne mogu se usaglasiti. A treba da se otvore i pitanja lažnog genocida u Srebrenici, opstanka Republike Srpske, uvođenja sankcija Rusiji i tako dalje. Sve su to za njih teški ispiti. I ja prognoziram da će se oni na tome raspasti", naveo je Šešelj za Informer TV.