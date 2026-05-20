Nakon burnog perioda koji je obeležio tranzit Marsa kroz znak Ovna, astrolozi najavljuju mirniju, stabilniju i istrajniju energiju. Jedan od najvažnijih astroloških događaja ovog maja jeste upravo ulazak Marsa u znak Bika, koji se dogodio 18. maja.

Za razliku od impulsivne energije Ovna, Mars u Biku donosi potrebu za sigurnošću, strpljenjem i dugoročnim planovima. Fokus se sada prebacuje sa brzih odluka i naglih poteza na stabilan napredak i postepeno ostvarivanje ciljeva.

Vreme za istrajnost i konkretne rezultate

Astrolozi ističu da ovaj tranzit podstiče istrajnost i disciplinu. Umesto rasipanja energije na više strana, mnogi će konačno uspeti da se fokusiraju na ono što im je zaista važno.

Mars u Biku posebno naglašava potrebu za finansijskom stabilnošću, sigurnošću u poslu i jasnim granicama između privatnog i poslovnog života.

Dodatni uticaj dolazi kroz povoljan odnos Marsa i Jupitera u Raku, koji podstiče balans između karijere i ličnog mira. Ovo je period kada mnogi mogu doneti važne odluke vezane za posao, dom ili dugoročne planove.

Najveći uticaj na fiksne znakove

Najviše koristi od ovog tranzita imaće fiksni znakovi:

Bik

Lav

Škorpija

Vodolija

Oni će imati dodatnu snagu da istraju u planovima koje su pokrenuli još početkom proleća. Ipak, astrologi savetuju da ne odbijaju pomoć drugih ljudi i da budu otvoreni za konstruktivne savete.

Promenljivi znakovi konačno dobijaju fokus

Za promenljive znakove:

Blizanci

Devica

Strelac

Ribe

najveći izazov biće usmeravanje energije na jednu ideju i njeno završavanje. Mars u Biku donosi priliku da se oslobode rasipanja pažnje i konačno završe ono što su dugo odlagali.

Kardinalni znakovi uče važnu lekciju

Za kardinalne znakove:

Ovan

Rak

Vaga

Jarac

ovaj period donosi važnu lekciju o strpljenju. Mnogi će morati da prihvate da uspeh ne dolazi preko noći i da je nekada potrebno vreme kako bi rezultati postali vidljivi.

Istovremeno, Rakovi i Vage mogli bi konačno da pronađu hrabrost da donesu odluke koje dugo odlažu i krenu putem koji zaista žele, bez pritiska okoline.

Period stabilizacije i ličnog razvoja

Mars u Biku donosi sporiju, ali mnogo stabilniju energiju. Ovo nije vreme za nagle poteze i impulsivne odluke, već za postepeno građenje sigurnosti i dugoročnih rezultata.

Astrolozi poručuju da će upravo oni koji pokažu strpljenje i istrajnost tokom ovog perioda imati najveću korist u narednim mesecima.