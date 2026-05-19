Pevačica Katarina Grujić bila je gošća u najnovijoj emisiji Istina ili klik, gde je ogolila dušu o braku sa fudbalerom Markom Gobeljićem, ljubomori, ćerkici Katji, ali i skandaloznim navodima o razvodu koji kruže društvenim mrežama. Katarina ne prestaje da privlači pažnju javnosti, a njena najnovija izjava o braku podigla je veliku prašinu. Kaća je nedavno izjavila: "Bolje mi je u braku nego u vezi sa Markom" i priznala da je od prvog dana znala da će se udati za njega.

- Pa istina, nije se promenilo ništa specijalno, ali nekako kad znaš da je taj neko tvoj i pred Bogom, prosto nekako mnogo je veća ljubav, mnogo veće poštovanje, mnogo veća odgovornost, taj neko je tvoj i živite pod istim krovom i stvorili ste porodicu, nije to kao veza. Prosto za mene je brak jedna ozbiljna institucija i prosto tako se i treba ponašati prema njoj - rekla je Katarina. Na pitanje da li među njima postoji ljubomora nakon toliko godina veze i braka, pevačica je bila potpuno iskrena, ali je otkrila i jednu drugu stranu njihove veze.

- Ja mislim da je ljubomora kada ti neko daje povoda, ali generalno meni Marko nikada nije dao povoda da budem ljubomorna, niti ja njemu. Prosto, i ljudi znaju kakva sam ja i retko ko meni prilazi i sada i pre Marka. Tako da, pogotovo ne sada kada svi generalno javno znaju da mi je Marko muž. Tako da nismo ljubomorni, ali posesivni, to je već nešto drugo, to je i poželjno negde uvek - rekla je Katarina kroz smeh. Kada su u pitanju bračne čarke i to ko prvi popušta, a ko se brže odljuti, Kaća priznaje da Marko ima kraći fitilj kada je u pitanju ćutanje.

- Pa nije da se on prvi izvine, ali mislim da njega brže prođe ljutnja. Ako dođe do neke čarkice, mislim da će pre on progovoriti nego što ću ja. Znaš kako, ja nekad uhvatim sebe da se stvarno sama sa sobom svađam, ja sam bik škorpija i prosto ja sama sa sobom teško na kraj izađem, a ne neko drugi - otkrila je pevačica kroz smeh.

PREDRASUDE O FUDBALERIMA I PEVAČICAMA

Kaća se osvrnula i na sam početak njihove veze, te otkrila da li je Marku bilo teško da prihvati njen posao na estradi i svetla reflektora.

- Ne, generalno što se tiče mene, ne. Što se tiče toga da se on ubacio sada u taj svet, jeste, jer prosto nije neko ko voli da bude ispred kamera i da priča, i ja to apsolutno razumem i to podržavam. Prosto nije za to i ne želi, i to je njegovo apsolutno pravo, i podržavam i poštujem. Ako ne želi, ne želi, i to je stvarno njegovo legitimno pravo - istakla je pevačica. Sa druge strane, o predrasudama koje vladaju o fudbalerima, pevačica kaže da je od samog starta prepoznala kakav je Marko čovek.

- Generalizovanje i te predrasude, kao što imaju za pevačice, tako imaju i za fudbalere, ali ti kad upoznaš osobu, moraš provesti sa njom neko vreme da saznaš kakva je tebi. Ti odmah vidiš očima da li je neko loš ili nije. Marko je od starta predivan bio, jako lepo vaspitan, ja sam se oduševila sa njegovim razmišljanjem. Tako da sam apsolutno od prvog trenutka imala potpuno poverenje u njega - zaključila je Katarina za Alo!

