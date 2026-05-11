Pevačica Dara Bubamara privukla je ogromnu pažnju prilikom dolaska na snimanje emisije "Zvezde Granda", gde je potpuno iskreno i otvoreno progovorila o svom emotivnom statusu, novom dečku sa kojim je započela zajednički život, ali i o nedavnom skandalu sa eksplicitnim porukama.

Na snimanje ju je sada dovezao upravo njen novi izabranik, a ona nije skidala osmeh sa lica.

- Dovezao me, otvorio vrata i poljubio. Ne krijemo se, samo ne želimo da se eksponiramo. Moj dečko i ja smo zajedno godinu dana – otkrila je Dara i dodala da su započeli i zajednički život ističući da njen partner "vozi njihov auto".

Kako je navela, on je ranije živeo u Dubaiju, a sada je otvorio svoju firmu. Na šaljiva pitanja o njihovom intimnom odnosu i izjavi kod Bake Praseta o tome "kako njen dečko izdržava od 4 do 7", Dara Bubamara je kratko sa osmehom poručila: "Uživamo svaki dan".

Osim toga, dotakla se i teme proširenja porodice sa novim izabranikom, rekavši da "Bog sve diktira", baš kao i sve ostale situacije u njenom životu.

