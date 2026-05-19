Milica Pavlović se u poslednjem periodu povukla iz javnosti, a sada je pred našim kamerama otkrila kako je provodila vreme.

Kako nam je otkrila, sve vreme je aktivno radila na novim projektima koje će uskoro predstaviti javnosti.

- Dve godine radim na novom albumu i očekujem da se publici svidi makar 10 posto od onoga koliko se sviđa meni i saradnicima. Povukla sam se sa javnih događaja u poslednjem periodu, ali sam i dalje bila jednako aktivna u studiju i radu na novim projektima - rekla nam je pevačica.

Milica je pred našim kamerama progovorila i o odnosima koje neguje sa bliskim ljudima, te nam otkrila i koji je prelomni momenat kada stavlja tačku na prijateljstva i saradnje.

- I poslovne i privatne odnose sam završavala onog momenta kada su ljudi prema meni ispali nečasni. Tada je kod mene kraj. Horoskopski znak nije presudan kod mene. Lavovi su mi bliski, jer sam i sama u tom znaku, pa uvek dođe do razgovora, razumevanja i pomirenja - rekla nam je.

"Ne smem da govorim o Evroviziji"

Iako mnogi priželjkuju da je vide na sceni Evrovizije, Milica je istakla da takav korak još uvek nema u planu, te uputila iskrene čestitke ovogodišnjoj pobednici Dari.

- Mala je avion, pokidala je. Mnogo mi je drago da se žene, ženska energija i seksepil vraćaju na tron. Drago mi je da je pobedio neko takav i da je u pitanju Bugarska! Ko god misli da je lako onako igrati i pevati kao što je to Dara uspela, grdno se vara. Molim vas, nemojte da me pitate da li planiram da se prijavim za Evroviziju. Ne smem da govorim o tome, pitajte me posle albuma - zaključila je Pavlovićeva pred našim kamerama.

Alo/L.A.

BONUS VIDEO: