Pevač Marko Gačić je nedavno i zvanično stavio tačku na brak sa osmogodišnjom suprugom Gogom, a njegov ljubavni život ponovo je dospeo u sam centar interesovanja javnosti.

Njegovo srce osvojila je nova emotivna partnerka, Saška Stričević, sa kojom pevač očigledno uživa u novom životnom poglavlju.

U poslednje vreme se uveliko spekuliše da je Saška u drugom stanju, ali se pevač povodom ovih glasina o trudnoći još uvek nije zvanično oglasio.

Ipak, da ljubav cveta i da par ne želi da krije svoju sreću od očiju javnosti dokazuje najnoviji potez na društvenim mrežama.

Marko je odlučio da svojim pratiocima pokaže zajedničku fotografiju sa lepšom polovinom, na kojoj se jasno vidi kako uživaju u romantičnim trenucima. Oni su posetili jedan restoran, gde su uslikani kako se zaljubljeno drže za ruke.

Saška je blistala u elegantnoj braon bluzi koja je bila ukrašena upečatljivim cirkonima, a koju je ukombinovala sa belom suknjom dubokog struka. Sa druge strane, Marko se opredelio za jednostavnu, ali uvek proverenu klasiku, te je na sebi nosio belu košulju.

"Zaljubio sam se"

Podsetimo, Marko je prethodno priznao da sada živi sa ljubavnicom, odnosno devojkom s kojom je mesecima varao još uvek zakonitu suprugu.

- Goga i ja funkcionišemo odlicno, u odličnim smo odnosima. Normalno da u tim situacijama nije prijatno, ali sam već izjavio da smo se potpuno ohladili, ne mogu da kažem da je bilo za očekivati, ali smo došli u tu neku situaciju da nam je jasno da samo živimo zajedno i došli smo dotle. Bilo bi bolje da se to ranije završilo, na vreme, i da ne dođemo u tu situaciju da ja prevarim, ali se pojavio neko u mom životu i došli smo dotle samo iz tog razloga jer nije završeno kad je bilo vreme - počeo je Marko.

- Zaljubio sam se. Goga i ja smo ušli smo u proces razvoda, nismo se još papirološki razveli. Razvodimo se sporazumno, ima tu nekih stvari koje treba da se reše, kao što je recimo stambeno pitanje. Nije bilo loma, nikad mi nismo imali neke krupne svađe, oko svega smo se uvek dogovarali. Funkcionisalo je dok je funkcionisalo, kad je prestalo da funkcioniše, prestalo je sve - rekao je.

- Nismo imali nekih problema, nije bilo svađa ni rasprava, udaljili smo se. Ne znam kad je tačno to krenulo, da smo znali da ide u tom smeru, odavno bi se završilo. Više je stvar navike, naučili smo tako da funkcionišemo. Što se tiče prevare, Goga i ja ne živimo zajedno od oktobra meseca prošle godine, i od tada je to krenulo, neki dan pre toga - kazao je Marko.

