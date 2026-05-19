Prema navodima stranih medija, sve se dogodilo na letu QF21 australijske kompanije Kvantas, kada je jedan putnik navodno izazvao haos u kabini.

"Morate da pazite na rečnik"

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi trenutak kada člana posade prilazi putniku koji je upravo izašao iz toaleta.

Morate da pazite na rečnik, ovde ima dece - rekao mu je stjuard.

Posle toga situacija u avionu postala je veoma napeta.

Prema tvrdnjama autora snimka, putnik je bio u pripitom stanju, a posada je pokušavala da ga premesti u zadnji deo aviona.

Policija upala u avion nakon sletanja

Zbog incidenta avion je napravio neplanirano sletanje na Tahitiju, gde je odmah reagovala policija.

Na snimcima koji kruže internetom vidi se muškarac kako leži na podu dok ga okružuju policajci i službe bezbednosti.

Australijska avio-kompanija potom mu je zabranila dalje putovanje njihovim letovima.

Kompanija odmah reagovala

Portparol Kvantasa saopštio je:

Ne tolerišemo ni najmanje uznemirujuće ili preteće ponašanje na našim letovima.

Nakon intervencije i dopune goriva, avion je nastavio put ka Dalasu, ali sa velikim zakašnjenjem.

Za sada nije poznato šta je tačno izazvalo incident koji je potpuno poremetio let.