U Srbiji će u sredu, 20. maja biti pretežno sunčano i malo toplije vreme, uz malu, ponegde i umerenu oblačnost, sa temperaturama od pet do 25 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugu i istoku Srbije biće umereno oblačno, pre podne i sredinom dana ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, dok će duvati slab i umeren, severni i severozapadni vetar koji će na istoku zemlje biti povremeno i jak.

U Beogradu će biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i malo toplije, slab i umeren, severni i severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 24 stepena.

U narednih nedelju dana zadržaće se temperature oko proseka za ovaj deo godine, a kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom se za vikend i početkom sledeće sedmice očekuju samo na istoku i jugu zemlje.