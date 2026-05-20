Predsednica Narodne skupštine i potpredsednica SNS-a Ana Brnabić u nekoliko navrata juče tokom emisije "Takovska 10" demantovala je laži Marinike Tepić, predsednice poslaničke grupe SSP-a, koja je takođe bila gost iste emisije.

Marinika je htela da soli pamet o sudstvu i korupciji a onda joj je usledilo OTREŽNJENJE!

Marinika Tepić: "Vidim da što god da izgovorim, naročito kada je reč o pravdi, da se zna red, da se zna zakon, da sud sudi, da tužilac tuži, da policija hapsi, a ne da sprega mafije i SNS-a bude ono što vlada ovom zemljom." ​

Ana Brnabić: "Ali, zamislite da Dragan Đilas priča o pravdi i borbi protiv korupcije, pa to je uvreda za svakog zdravog, normalnog čoveka u Srbiji. Sad zamislite da oni pričaju o pravdi. Oni, koji su 2009. preko noći oterali hiljadu tužilaca i sudija na ulicu, gde smo imali ljude koji su izvršavali samoubistvo zato što su preko noći ostali bez posla. Oni! Oni pričaju o pravdi, koji su tužioce i sudije birali u opštinskim odborima Demokratske stranke. Oni koji su tužioce i sudije birali tako što je svaki koalicioni partner morao na taj papir Demokratske stranke da stavi paraf svoje stranke da se slaže sa tim. Oni koji su izabrali sudiju koji je preminuo samo zato što je bio član DS-a. Oni ljudi nama danas pričaju o pravdi! Pa ko normalan može uopšte da toleriše takve gluposti? Zamislite Dragan Đilas i njegova multikom- blokaderska stranka pričaju o borbi protiv korupcije. Ljudi koji su nastali na korupciji!"

Brnabić je u istoj emisiji patosirala Tepić oštro joj poručivši da "Njena reč ništa ne vredi jer priča isključivo LAŽI!"

Brnabić je rekla, između ostalog rekla:

- "Marinika Tepić je poznata kao političarka koja priča isključivo neistine, ali neistine u koje ni moj sin od sedam godina ne može da poveruje. Dakle, mi Mariniku Tepić znamo kao političarku koja je optužila Vojsku Republike Srbije da gaji marihuanu i drogu u Moroviću, tamo su bile kokoške. Znamo je kao političarku koja je optužila Aleksandra Vučića da je njegov lik na paketu droge, nije bio njegov lik na paketu droge. Optužila je da je korona virus nastao u globalnim kretanjima, da je potreban referendum za vakcinu. Optužila je, tokom pandemije korona virusa, da naseljavamo migrante i da imamo ugovor sa Austrijom... Njoj je lako da kaže bilo šta pošto nema nikakav kredibilitet."