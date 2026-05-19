Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je danas da su je Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) obavestili da je jedinica 3 nuklearne elektrane Baraka ponovo dobila struju nakon napada dronom u nedelju.

Generalni direktor IAEA Rafael Grosi pozdravio je obnovljeno snabdevanje strujom nuklearke Baraka kao važan korak za nuklearnu bezbednost, što znači da reaktoru više nisu potrebni dizel generatori za napajanje, objavila je IAEA na platformi X.

Grosi je ponovio da su nuklearni objekti i druga postrojenja važna za nuklearnu bezbednost nikada ne smeju da budu meta napada.

Napad dronom u nedelju izazvao je požar na električnom generatoru van unutrašnjeg perimetra nuklearne elektrane Baraka.

Vlasti UAE su potvrdile da nije došlo do ispuštanja radioaktivnog materijala.

(Tanjug)