Jedan vlasnik kuće nije imao drugog izbora nego da prijavi svog komšiju.

Naime, otpad od renoviranja, uključujući stare ormariće, polomljene pločice i frižider, više puta ostavljani tako da blokiraju zajednički prolaz.

Čovek se obratio društvenim mrežama tražeći savet, pitajući se da li je preterao kada je prijavio ponašanje svog komšije nadležnima. U objavi na Redditu opisao je kako je njegov komšija počeo da koristi uski zajednički prolaz u nizu kuća za odlaganje „otpada od renoviranja“, što je izazvalo ozbiljne probleme.

„Pravila zajednice su veoma stroga kada je u pitanju održavanje ovog prolaza potpuno prohodnim u svakom trenutku, kako bi hitne službe i kamioni za odnošenje smeća mogli da prođu“, napisao je u objavi.

Vlasnik kuće objasnio je da su problemi počeli kada je komšija započeo renoviranje kuhinje, a sav građevinski otpad počeo da ostavlja „direktno u prolazu iza garažnih vrata“, umesto da iznajmi kontejner.

Gomila otpada ispred garaže

„Počelo je sa starim kuhinjskim elementima, zatim kesama sa šutom, a na kraju je nastala ogromna gomila polomljenih pločica sa ekserima koji vire“, naveo je.

„Gomila je postala toliko velika da jedva mogu da izvezem automobil iz garaže bez rizika da probušim gumu. Tri puta sam ga ljubazno zamolio da to skloni. Svaki put bi rekao da će tokom vikenda iznajmiti kamion, ali vikend bi prošao, a smeće bi i dalje ostajalo tamo.“

„Pozvao sam gradsku inspekciju i udruženje stanara kako bih prijavio bezbednosni problem“, otkrio je stanar.

Komšija platio paprenu kaznu

„Gradske službe su došle istog popodneva i uručile mu veliku novčanu kaznu, uz obavezno naređenje da sve očisti u roku od 24 sata. Morao je hitno da plati skupu službu za odnošenje otpada kako bi sve bilo uklonjeno do petka ujutru.“

Vlasnik kuće sada kaže da je njegov komšija, očekivano, „besan“ zbog posledica.

„Došao je na moja vrata vičući da sam užasan komšija i da bi pravi član zajednice dao još nekoliko dana umesto da uključuje vlasti i napravi mu trošak od nekoliko stotina dolara“, napisao je.

Međutim, u komentarima na Redditu brojni korisnici stali su na stranu stanara.

Jedan korisnik je napisao: „Neki ljudi poput vašeg komšije nauče samo na teži način“, pa dodao: „Ljubazan razgovor očigledno nije delovao. Nije vam ostavio drugi izbor osim da pozovete nadležne. Uradili ste ono što je bilo ispravno i neophodno.“

Druga osoba podržala je taj stav komentarom: „Ponekad ljudi ne nauče dok ih ne udarite po džepu. Već ste uradili pravu stvar time što ste više puta pokušali da rešite problem direktnim razgovorom sa komšijom.“ Čovek se kasnije zahvalio ljudima na podršci i savetima.

„Situacija je postajala sve gora i više nisam mogao da izdržim“, priznao je. „Zaista sam mu dao vremena da uradi pravu stvar. Mogao je jednostavno da postupi kako treba kada sam ga više puta ljubazno zamolio.“, rekao je on, prenosi Mirror.