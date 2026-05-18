Vrhovni sud Republike Srpske u predmetu „Galerija”, koji se odnosi na trgovinu drogom, pravosnažno je osudio Sašu Lipovca iz Gradiške na šest godina zatvora zbog trgovine drogom, dok je ukinut deo presude kojim su trojica optuženih oslobođena krivice, pa je postupak protiv njih vraćen na novo suđenje.

Ukinut je deo presude kojim su krivice oslobođeni optuženi Danijel Todorović, Ognjen Šobota i nastavnik fizičkog obrazovanja Aleksandar Grandić, i njima će se ponovo suditi.

U ovom slučaju Veće je odbilo žalbe Okružnog javnog tužilaštva i branioca optuženog Saše Lipovca i potvrdilo osuđujući deo presude kojom je Lipovac oglašen krivim i osuđen na šest godina zatvora. Delimično je uvažena žalba tužilaštva u oslobađajućem delu presude u odnosu na optužene Todorovića, Šobotu i Grandića, pa je predmet vraćen Okružnom sudu na ponovno suđenje.

Lipovac je osuđen za krivično delo neovlašćene proizvodnje i prometa drogom, za šta se terete i ostali optuženi u ovom predmetu. Todorović i Šobota se terete i za omogućavanje uživanja droge.

Prema presudi, Lipovac je od druge polovine 2021. pa do 11. oktobra 2023. godine neovlašćeno nabavljao i preprodavao veće količine narkotika, među kojima su kokain i marihuana. Narkotici su, u zavisnosti od vrste i količine, prodavani po cenama od 50 do 800 KM.

Kako je navedeno u presudi, Lipovac je drogu prodavao sam, a radi dalje prodaje davao je drugima, među kojima su optuženi Strahinja Drinić, Mirko Radak i Nikola Janković, koji su ranije sporazumno priznali krivicu i osuđeni.

Radak je osuđen na tri godine zatvora, Drinić na tri i po, a Janković na godinu zatvora.

Grupa je uhapšena u oktobru 2023. godine u policijskoj akciji kodnog naziva „Galerija”. Na teret im je stavljeno da su od druge polovine 2021. do 11. oktobra 2023. godine na području Gradiške neovlašćeno nabavljali i prodavali kokain, spid, ekstazi i marihuanu.

