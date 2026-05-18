Kako je naglašeno, ovaj projekat predstavlja važan iskorak ka funkcionalnom modelu upravljanja prostorom prema standardima Ujedinjenih nacija, koji je kroz ovaj koncept prvi put promovisan u Evropi.

Projekat, koji realizuje RGZ uz podršku Vlade Švedske i u saradnji sa švedskom službom za katastar Lantmeteriet, okuplja više od 75 lokalnih samouprava širom Srbije sa ciljem da se procedure ubrzaju, podaci učine dostupnijim, a donošenje odluka sigurnijim, jednostavnijim i efikasnijim.

Direktor RGZ-a Borko Drašković rekao je da projekat "Pametna parcela" nije tehnologija radi tehnologije, već da je njena svrha da građanima olakša pristup informacijama, uštedi vreme, novac i energiju.

U saopštenju RGz-a se dodaje da ova platforma objedinjuje više od 300 geoprostornih podataka i predstavlja važan korak ka modernijoj, efikasnijoj i transparentnijoj upravi u skladu sa evropskim i svetskim standardima.

Na ovaj način, kako se naglašava, stvara se podsticajno okruženje za održivi razvoj, u skladu sa globalnim ciljevima Ujedinjenih nacija.

Na predstavljanju u Kruševci, danas je posebno istaknuta saradnja sa tim gradom koji je među prvima uneo plansku dokumentaciju i postao primer dobre prakse za lokalne samouprave širom Srbije.