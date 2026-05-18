Upravo to je bio razlog zbog kojeg je Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo Jedinici za finansijske istrage zahtev za prikupljanje dodatnih obaveštenja i zvanično saopštilo da Vukovićevu imovinu istražuje u cilju utvrđivanja da li je izvršio krivično delo pranje novca, a pod lupom finansijske istrage su i članovi njegove porodice i sa njima povezana treća lica.



Kako saznaje Tanjug, Vuković je u periodu od 2014 - 2025. godine kupovao stanove i apartmane na Kopaoniku, ukupne vrednosti oko 2.500.000 evra, dok je u istom periodu, prodavao deo nepokretnosti za iznos od 750.000 evra.



Takođe, on je vlasnik gradskog-građevinskog zemljišta i poslovnog prostora, ali će tek da se utvrditi kada je i kako te nepokretnosti stekao.



Tužilaštvo je ranije danas saopštilo da je na osnovu Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela naložilo Jedinici za finansijske istrage da za Sašu V. i članove njegove porodice i sa njim povezanim licima prikupe dokazi od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Poreske uprave, Republičkog geodetskog zavoda, javnih preduzeća, Agencije za privredne registre i

Centralnog registra za hartije od vrednosti, Narodne banke Srbije i Uprave carina pribave dokazi o imovini i prihodima, nepokretnostima, vozilima koja su u njihovom vlasništvu i drugo.



Takođe, potrebno je i da se za svaku nepokretnu imovinu koju Saša V. i članovi negove porodice, kao i pravna lica u kojima navedena fizička lica učestvuju u vlasničkoj strukutri ili poseduju na teritorii Republike Srbije, utvrdi kada je nepokretnost stečena, šta je osnov za sticanje date nepokretnosti, kao i da se utvrdi poreklo novčanih sredstava kojima je plaćena kupoprodajna cena, navelo je tužilaštvo.



Potrebno je i da se utvrdi na koji način je izvršena uplata kupoprodajne cene, te da li su navedeno lice i članovi negove porodice u vreme kupovine predmetne nepokretnosti imali dovoljno zakonitih prihoda za kupovinu tih nepokretnosti.



Protiv Saše V. se pred Odeljenjem za opšti kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu vodi istraga zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo, dok se protiv njegove supruge Danke V. istraga vodi zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.



