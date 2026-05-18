Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage izvele veliki kombinovani napad na vojne objekte u Ukrajini, koristeći visokoprecizno naoružanje i bespilotne letelice.

„Ruske oružane snage su pokrenule masovni napad koristeći precizno oružje sa kopna i mora i dronove protiv preduzeća ukrajinskog vojnoindustrijskog kompleksa“, navodi se u aplikaciji za razmenu poruka Maks.

Prema tvrdnjama ruskog Ministarstva odbrane, tokom napada pogođeni su i vojni aerodromi, kao i infrastruktura koju koriste ukrajinske oružane snage za logistiku i снабдевање.

Ministarstvo je dodalo da je rusko vojno osoblje takođe uništilo vojne aerodrome, kao i objekte za gorivo, energiju, transport i lučku infrastrukturu koje su koristile ukrajinske snage.

Najnoviji napadi ukrajinskih dronova na Moskvu i Moskovsku oblast izazvali su snažne reakcije u Rusiji, a Institut za proučavanje rata (ISW) ocenjuje da su udari pokazali ozbiljne slabosti ruske protivvazdušne odbrane čak i u zaštiti same prestonice.

U najnovijem izveštaju ISW navodi se da je među građanima i pojedinim proratnim krugovima u Rusiji poraslo nezadovoljstvo zbog činjenice da ukrajinske bespilotne letelice uspevaju da dopru do Moskve.

Prema procenama instituta, deo ruskih komentatora i vojnih blogera traži snažniji odgovor Kremlja, uključujući pojačavanje sistema protivvazdušne odbrane i intenzivnije udare na Ukrajinu.

Pojedini ekstremniji glasovi otišli su toliko daleko da su javno pominjali i mogućnost upotrebe taktičkog nuklearnog oružja.