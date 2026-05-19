Arena Premium 1

06.00  Fudbal Engleska liga; Arsenal - Bernli

08.00  Fudbal Italijanska liga: Juventus – Fjorentina

10.00  Mali fudbal Arenina Liga šampiona: Četvrtfinala

12.00  Fudbal Španska liga: Sevilja - Real Madrid

14.00  Fudbal Engleska liga: Aston Vila - Liverpul

16.00  Fudbal Engleska liga: Mančester junajted - Notingem Forest

19.00  Fudbal Mozzartbet Superliga Srbije Prvi tim

20.30  Fudbal Engleska liga: Bornmut - Mančester siti

23.30  Fudbal UEFA Liga Evrope: UEL/UECL magazin

00.00  Fudbal Kopa libertadores: Fluminense – Bolivar

02.00  Košarka NBA G1: Finale Istočne konferencije

 

Arena Premium 2

06.00  Košarka Španska liga: Tenerife - Barselona

08.00  Košarka Španska liga: Real Madrid - Huventud

10.00  Sportske Igre Mladih - Maribor

12.15  Košarka NBA dejli

12.30  Rukomet EHF Liga Evrope (Ž), finale

14.00  Košarka VTB liga G3: Zenit - UNICS

16.00  Fudbal Španska liga; La Liga Moments ep. 37

16.30  Košarka NBA G7: Konferencija, polufinale

18.30  Košarka VTB liga; Zenit - UNICS, G4

21.15  Fudbal Engleska liga: Čelsi - Totenhem

23.15  Sve prolazi, Zvezda traje: Od rođenja mog

 

Eurosport 1

05.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 8

06.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 9

07.00  Snuker: London Masters, finale, Kajren Vilson - Džon Higins

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 8

09.15  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 9

10.00  Magazin: Tenis

11.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 9

13.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 10

17.45  Brdski biciklizam: Svetski kup, Yongpyong, XC Olympic, Elite, muškarci

18.30  Touring Car: Svetska turneja, Misano, Pregled

19.00  Formula E: Monako, Pregled

20.00  Konjički sport: Dinastija Vindzor Konjički šou, Skakanje

21.00  Tenis: Grend Slem, Australian Open, Singl, žene, finale, Arina Sabalenka - Elena Ribakina

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 10