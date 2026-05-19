22.15 B92

Najhrabriji

Bazirano na istinitoj priči elitne posade vatrogasaca iz Preskota u Arizoni, koja se borila s požarom, 2013. godine, a u kojoj je život izgubilo 19 članova posade. Kao što većina nas beži od opasnosti, oni idu prema njoj – oni bdiju nad životima građana, njihovim domovima, i stvaraju jedinstvo koje je usredsređeno na gašenje požara. Uloge: Džoš Brolin, Majls Teler, Džef Bridžis.

00.00 Prva

Ferari

Leto je 1957. Nakon spektakla Formule 1, bivši vozač Enco Ferari je u krizi. Bankrot preti fabrici koju su on i njegova supruga Laura od temelja izgradili pre deset godina. Njihov nestalan brak razoren je gubitkom sina Dina godinu dana ranije. Ferari se bori i na privatnom planu oko priznanja sina Pjera koga je dobio sa Linom Lardi. Osim toga, tu je i pritisak da se poveća proizvodnja automobila iako su u toku pripreme za opasnu kultnu trku „Hiljadu milja“ koja se vozila od Breše do Rima i nazad. Uloge: Adam Drajver, Šejlin Vudli, Penelope Kruz.

22.00 RTS1

Derviš i smrt

„Derviš i smrt“ je jugoslovenski film snimljen 1974. godine u režiji Zdravka Velimirovića kao ekranizacija istoimenog romana Meše Selimovića. RTS će večeras, u 22.00 na Prvom programu emitovati digitalno resturiranu verziju. Starešinu islamskog reda derviša duboko porazi hapšenje i pogubljenje nevinog brata. Uzvrativši i sam zlom, derviš uspeva da sruši vladajuće ljude i, u nadi da će uspostaviti pravdu, sam preuzima vlast. Stara uprava, u kojoj su se promenile ličnosti, a ne i duh vladavine, razbiće mu iluzije i smrviće ga kao čoveka. Uloge: Voja Mirić, Velimir Bata Živojinović, Boris Dvornik, Olivera Katarina, Špela Rozin, Faruk Begoli, Branko Pleša…