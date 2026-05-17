Glasovi srpskog žirija na Evroviziji 2026 su privukli veliku pažnju javnosti odlukom da Hrvatskoj i njihovim predstavnicama grupi "Lelek" da nula poena, dok je njihov žiri grupi "Lavina" dao 12 poena.

Sada je otkriveno ko se ove godine našao u stručnom žiriju Srbije za Evroviziju i kako su oni glasali.

U pitanju su: Dušan Alagić, Ivan Mileusnić, Mateja Blažić, Anđela Vranić Lores, Aleksandra Kovač, Jelena Tomašević, Marija Marić Marković (Mari Mari).

Kako je srpski žiri glasao?

Srpski žiri je u 1. polufinalu dao sledeće poene:

1 poen — Crna Gora

2 poena — Hrvatska

3 poena — Finska

4 poena — Belgija

5 poena — Portugalija

6 poena — Estonija

7 poena — Moldavija

8 poena — Poljska

10 poena — Grčka

12 poena — Izrael

Srpski žiri je u finalu dao sledeće poene

1 poen — Poljska

2 poena — Australija

3 poena — Moldavija

4 poena — Izrael

5 poena — Norveška

6 poena — Danska

7 poena — Bugarska

8 poena — Malta

10 poena — Italija

12 poena — Grčka

Podsetimo, grupa Lelek, koja je sa pesmom "Andromeda" predstavljala Hrvatsku na ovogodišnjoj Evroviziji dobila je 12 poena od publike iz Srbije, dok im je naš stručni žiri dodelio nula bodova.

