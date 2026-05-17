Glasovi srpskog žirija na Evroviziji 2026 su privukli veliku pažnju javnosti odlukom da Hrvatskoj i njihovim predstavnicama grupi "Lelek" da nula poena, dok je njihov žiri grupi "Lavina" dao 12 poena.
Sada je otkriveno ko se ove godine našao u stručnom žiriju Srbije za Evroviziju i kako su oni glasali.
U pitanju su: Dušan Alagić, Ivan Mileusnić, Mateja Blažić, Anđela Vranić Lores, Aleksandra Kovač, Jelena Tomašević, Marija Marić Marković (Mari Mari).
Kako je srpski žiri glasao?
Srpski žiri je u 1. polufinalu dao sledeće poene:
1 poen — Crna Gora
2 poena — Hrvatska
3 poena — Finska
4 poena — Belgija
5 poena — Portugalija
6 poena — Estonija
7 poena — Moldavija
8 poena — Poljska
10 poena — Grčka
12 poena — Izrael
Srpski žiri je u finalu dao sledeće poene
1 poen — Poljska
2 poena — Australija
3 poena — Moldavija
4 poena — Izrael
5 poena — Norveška
6 poena — Danska
7 poena — Bugarska
8 poena — Malta
10 poena — Italija
12 poena — Grčka
Podsetimo, grupa Lelek, koja je sa pesmom "Andromeda" predstavljala Hrvatsku na ovogodišnjoj Evroviziji dobila je 12 poena od publike iz Srbije, dok im je naš stručni žiri dodelio nula bodova.
