Radiša Trajković Đani doživeo je pravu dramu na svadbi u Staroj Pazovi kada ga je gost ugrizao za stomak, a potom je završio u bolnici.

Tim povodom se oglasila njegova supruga Slađa koja nije krila da je bila uplašena.

- Ujeo ga je čovek, sad mi je smešno, a nije mi bilo. Nije namerno, zna tog čoveka. Smešno je i čudno, ne znam šta je sa njim bilo. Šalili su se, zna ga dugo. Primio je tetanus, pije antibiotik. Potkačio mu je mladež, idem da mu kupim kacigu, pancir i štit. Uplašila sam se - rekla je Slađa.

Šta se tačno desilo?

Incident se dogodio iznenada, nedugo nakon što je pevač započeo svoj nastup i otpevao tek nekoliko pesama.

Prema rečima očevidaca, atmosfera na slavlju je na samom početku bila izuzetno vesela i bez ikakvih problema. Međutim, ubrzo je došlo do neočekivanog sukoba između Đanija i nepoznatog gosta, koji je eskalirao u direktan fizički kontakt i napad na pevača.

Na lice mesta je ubrzo stigla Hitna pomoć, a pevač je kolima prevezen u lokalnu bolnicu radi detaljnog pregleda.

Pripadnici policije su ubrzo nakon incidenta stigli na teren i prekinuli slavlje kako bi obavili uviđaj i prikupili izjave prisutnih. Identitet napadača za sada nije zvanično saopšten javnosti.

