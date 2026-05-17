Hrvatska grupa Lelek, koja se predstavila pesmom "Andromeda" na ovogodišnjoj Evroviziji, dobila je 12 poena od publike iz Srbije, dok im je naš stručni žiri dodelio nula bodova.

Ovakav ishod glasanja podigao je ogromnu prašinu posebno zbog činjenice da je Hrvatska u finalu Srbiji i bendu "Lavina" dala maksimalni broj, odnosno 12 poena i od stručnog žirija i od publike.

Devojke iz grupe Lelek, koja je ove godine predstavljala Hrvatsku na ovom takmičenju, dale su prvu izjavu:

- Na evroviziјskoј sceni u finalu smo se osećale kao kraljice! Dale smo sve od sebe, a u finalu smo u potpunosti osetile prisustvo publike. Srećne smo! Hvala od srca svima koјi su glasali i naviјali za nas - rekle su devoјke iz grupe Lelek odmah nakon proglašenja pobednika 70. Pesme Evroviziјe, koјa јe ovog vikenda održana u Beču za jutarnji.hr.

Ko je bio u našem žiriju?

Sada je otkriveno ko se ove godine našao u stručnom žiriju Srbije za Evroviziju i kako su oni glasali.

U pitanju su: Dušan Alagić, Ivan Mileusnić, Mateja Blažić, Anđela Vranić Lores, Aleksandra Kovač, Jelena Tomašević, Marija Marić Marković (Mari Mari).

