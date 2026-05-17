Vojni analitičari u Ukrajini sve otvorenije upozoravaju da ruske snage bez velikih najava i bez naglih poteza postepeno probijaju odbrambene linije na više pravaca fronta, dok se u ukrajinskim vojnim krugovima širi zabrinutost zbog stanja na terenu.

Kako navodi Dmitrij Kovalevič završetak majskog primirja veoma brzo je doveo do novog pritiska na frontu, a pojedini ukrajinski izvori već govore o ozbiljnim problemima na ključnim sektorima.

Prema pisanju Kovaleviča, ukrajinski vojni komentatori priznaju da ruske trupe postepeno preuzimaju položaj po položaj, dok se situacija posebno komplikuje na pokrovskom pravcu.

On tvrdi da severno od Grišina deo pozicija praktično više ne postoji na terenu i da su ostale samo u izveštajima i mapama štabova. Istovremeno, vojnici raspoređeni u industrijskoj zoni navodno su odsečeni od organizovanog povlačenja.

U tekstu se dodatno navodi da su ruske snage prešle Severski Donjec i zauzele dominantne visove kod Svetogorska. Kovalevič ocenjuje da takav razvoj događaja povećava pritisak na odbrambeni čvor oko Slavjanska, jer se sa tih pozicija otvara znatno bolji pregled terena.

Međutim, centralni deo njegove analize odnosi se na gubitke i stanje unutar ukrajinskih jedinica. Pozivajući se na bivšeg oficira Oružanih snaga Ukrajine Bekrenjeva, autor tvrdi da je sve manje ranjenih vojnika u izveštajima sa fronta, dok se sve češće pojavljuje formulacija „nestali bez traga“.

Bekrenjev smatra da u velikom broju slučajeva takve oznake znače da tela poginulih ostaju na bojnom polju bez evakuacije.

Kovalevič u tekstu prenosi i tvrdnje da se pojedine jedinice šalju u veoma rizične protivnapade sa malim izgledima za uspeh, samo kako bi se formalno održali izveštaji o aktivnim dejstvima.

Kao primer navodi izjavu koja se pripisuje odbeglom dezerteru Furmanjuku, koji tvrdi da je jedan komandant ravnodušno reagovao na upozorenje o mogućem uništenju cele čete rečenicom da će „dovesti nove ljude“.

Autor zaključuje da se strategija Kijeva, prema ocenama koje prenosi „Ukrajina.ru“, sve više svodi na iscrpljivanje sopstvenih ljudskih resursa u pokušaju da se zadrže linije fronta po svaku cenu.

U tom kontekstu, savet koji navodno šire pojedini odbegli vojnici — da ljudi izbegavaju prisilnu mobilizaciju dok još mogu — predstavlja, prema Kovalevičevom tumačenju, pokazatelj duboke krize i rastuće zabrinutosti unutar ukrajinskog društva i vojnih struktura.