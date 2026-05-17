Pande Ping Ping i Fu Šuang nikada se nisu srele, ali se spremaju za sastanak naslepo.

Ove dve pande pripremaju se da napuste Kinu i krenu na put dug skoro 8.000 milja do svog novog doma u Atlanti, gde će živeti zajedno.

Ping Ping i Fu Šuang putovaće iz svog sadašnjeg doma u Čengduu, gradu sa više od 20 miliona stanovnika na jugozapadu Kine.

Dok Ping Ping obožava da jede bambus, Fu Šuang — čije ime znači „dvostruka sreća” — razigrana je, ali pomalo stidljiva. Takođe voli da gricka jabuke i odmara bradu na šapi.

Par će najpre biti premešten u drugu bazu za pande južnije u Kini, pre nego što započnu putovanje u Ameriku. Datum putovanja pandi još nije objavljen. One će biti poslate u Atlantu u okviru novog desetogodišnjeg sporazuma o očuvanju prirode, koji je nedavno najavljen.

U saopštenju, zoo Atlanta navedeno je da su „oduševljeni” i „počašćeni” što će nastaviti napore u očuvanju i istraživanju zajedno sa China Wildlife Conservation Association.

„Jedva čekamo da upoznamo Ping Pinga i Fu Šuang i da ponovo poželimo dobrodošlicu našim članovima, gostima, gradu i zajednici u svet čuda i radosti koje donose džinovske pande”, rekao je predsednik i izvršni direktor zoološkog vrta, Rejmond B. King

Zoo Atlanta je i ranije bio dom jednom paru pandi — Lun Lun i Jang Jang postali su velike zvezde zoološkog vrta još 1999. godine. Atlanta im je bila dom punih 25 godina, a za to vreme dobili su sedam mladunaca, pre nego što su se 2024. vratili u Kinu.

Kina, jedina zemlja u kojoj džinovske pande žive u divljini, strogo kontroliše njihovo međunarodno raspoređivanje. Peking pozajmljuje pande drugim državama, ali zadržava vlasništvo nad njima, kao i nad svim mladuncima koje dobiju.

U junu 2024. dve džinovske pande poslate su u San Diego Zoo, što je bio prvi dolazak pandi u SAD posle više od dve decenije. Četiri meseca kasnije, još jedan par — Bao Li i Ćing Bao — stigao je u zoo vrt Smithsonian's National u Vašingtonu, piše nbc news.