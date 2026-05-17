Veliko iznenađenje muzičkog festivala Evrovizija je predstavnica Bugarske, Dara, koja je i odnela pobedu.

Njena numera "Bangaranga" je potpuno opčinila publiku, te je pred sinoćnje finale doživela najveći skok na kladionicama.

Dok se pre druge polufinalne večeri Evrovizije nije nalazila ni u top deset, kladionice su joj na kraju predviđale treće mesto. Ipak, nakon sabiranja glasova publike i žirija, šatmantna Dara je došla do pobede.

Iako cela Evropa polako počinje da pevuše stihove pobedničke numere, gotovo niko ne zna značenje stihova, te u nastavku ostavljamo prevod.

Prevod pesme Bangaranga

Oživljavam okružena zaslepljujućim svetlima

Niko neće spavati večeras

Dobrodošli u pobunu

Ja sam haos!

Svetla nas zaslepljuju!

Dobrodošli u nemir!

Ja sam anđeo i demon

Ja sam psiho bez razloga da to budem

Ja sam ona koja pokreće i mami

Ne pratim nikoga

Ja sam ona koju prate

Navući ću te, a onda ću te ostaviti da se treseš

Sve bliže sam ivici

Osećam to u sebi

Tela su uz tela i iskre lete

Osećam da ću poludeti

Ja sam buntovnica i opasnost

Ja podstičem ljude da se bore za slobodu

Pusti me da te nadahnem

Pusti me da te uvučem duboko, ostaviću te slabašnog

Srbija na 17. mestu

Naša zemlja zauzela je 17. mesto na listi, a voditelji programa su saopštili da je "Lavina" od publike dobila 52 poena.

Zbirno sa 38 glasova žirija Srbija ima 90 poena.

Maksimalan broj poena, odnosno 12 bodova, Srbija je dobila od Crne Gore i od Hrvatske.

Albanac provocirao Srbe

Deo delegacije Albanije u press centru nastavio je da maše zastavom takozvanog Kosova tokom nastupa predstavnika Albanije u finalu Evrovizije 2026, ali i tokom nastupa naše grupe Lavina.

Tokom nastupa Alisa Kalačija, predstavnika Albanije, novinari koji su se nalazili u media centru Evrovizije bodrili su ga mašući ne samo zastavom svoje zemlje, već i tzv. Kosovo.



Iako su u jednom mahu sklonili zastavu pre samog početka manifestacije, albanski novinari su odlučili da Alisa ipak podrže na ovaj način.

Alis je pre finala dao izjavu za neoficijelnu stranicu Eurovision Kosova, već je potom i ljubio zastavu.

- Ovaj video ide za takozvano Kosovo. Želim od srca da vam se zahvalim na svoj podršci i na ljubavi koju ste pružili mojoj pesmi i meni. Daću sve od sebe da vas učinim što ponosnijima i da vam makar delimično uzvratim za sve što ste vi meni dali. Hvala vam od srca - rekao je Alis.

