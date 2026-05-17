Sinoć je završeno finale Evrovizije 2026 na kom se 25 zemalja borilo za prvo mesto, među kojima su bili i predstavnici Srbije, grupa "Lavina" i pesma "Kraj mene".

Pobedu je odnela Dara iz Bugarske sa pesmom "Bangaranga" koja je dobila značajan broj poena kako od stručnog žirija, tako i od publike.

Naša zemlja zauzela je 17. mesto na listi, a voditelji programa su saopštili da je "Lavina" od publike dobila 52 poena.

Zbirno sa 38 glasova žirija Srbija ima 90 poena.

Maksimalan broj poena, odnosno 12 bodova, Srbija je dobila od Crne Gore i od Hrvatske.

Albanac provocirao Srbe

Deo delegacije Albanije u press centru nastavio je da maše zastavom takozvanog Kosova tokom nastupa predstavnika Albanije u finalu Evrovizije 2026, ali i tokom nastupa naše grupe Lavina.

Tokom nastupa Alisa Kalačija, predstavnika Albanije, novinari koji su se nalazili u media centru Evrovizije bodrili su ga mašući ne samo zastavom svoje zemlje, već i tzv. Kosovo.



Iako su u jednom mahu sklonili zastavu pre samog početka manifestacije, albanski novinari su odlučili da Alisa ipak podrže na ovaj način.

Alis je pre finala dao izjavu za neoficijelnu stranicu Eurovision Kosova, već je potom i ljubio zastavu.

- Ovaj video ide za takozvano Kosovo. Želim od srca da vam se zahvalim na svoj podršci i na ljubavi koju ste pružili mojoj pesmi i meni. Daću sve od sebe da vas učinim što ponosnijima i da vam makar delimično uzvratim za sve što ste vi meni dali. Hvala vam od srca - rekao je Alis.

