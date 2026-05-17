Bugarska je odnela pobedu na Evroviziji 2026, a njih je predstavljala Dara pesmom "Bangaranga" koja se nakon trijumfa oglasila na svom Instagramu.

Dara se javno zahvalila na pordšci i istakla da joj se život od prethodne večeri potpuno promenio.

- Zdravo svima, tako sam zahvalna za sve što se desilo večeras i život izgleda nerealno upravo sada - započela je Dara u svom obraćanju i poslala poruku svima da veruju u sebe.

- Magične stvari će se desiti. Život je zaista magičan - istakla je pevačica.

Ko je Dara?

Mlada pevačica je poreklom iz Varne, a završila je Nacionalnu školu umetnosti „Dobri Hristov“, gde je studirala folklorno pevanje i muziku. Još kao dete bavila se tradicionalnim bugarskim pevanjem, a upravo se taj uticaj danas oseća i u njenim pesmama, posebno u evrovizijskoj numeri „Bangaranga“.

Zanimljivo je da je još od sedme godine učila folklorno pevanje, ali je kasnije odlučila da karijeru usmeri ka modernom pop zvuku. U intervjuima je govorila da joj je umetnička škola mnogo pomogla da razvije scenski nastup i disciplinu.

Ovaj spoj tradicionalnog bugarskog zvuka i moderne produkcije predstavlja njen zaštitni znak.

- Odrasla sam uz muziku opsesivno, kao da ništa drugo nije ni postojalo. Mnogi se često iznenade kada čuju da sam se školovala za folklorno pevanje, ali ta tehnika i emocija su i dalje u mom DNK - rekla je Dara jednom prilikom.

Pored toga što je istaknuta figura balkanske scene sa brojnim hitovima na prvim mestima top-lista, Dara je i vokalni trener u šou-programu "Glas Bugarske" od 2021. godine, gde je u četiri sezone čak dvaput dovela svoje takmičare do trona. Takođe, javnost je imala priliku da je gleda i u emisiji "Tvoje lice zvuči poznato".

Njena energična numera "Bangaranga" potpuno je zaludela publiku i žiri, donevši joj više od 500 glasova.

Ova mlada zvezda rođena je 9. septembra 1998. godine u Varni, što znači da uskoro puni 28 godina.

Dara je neverovatnu pažnju na sebe skrenula još kao sedamnaestogodišnjakinja kada je 2015. godine osvojila treće mesto u bugarskom "Iks faktoru".

Karijeru je započela još kao tinejdžerka u bugarskom „X Factoru“ 2015. godine, gde je stigla do finala i tada postala veoma popularna u regionu.

Odmah nakon takmičenja njena karijera je lansirana u orbitu. Potpisala je ugovor sa moćnom izdavačkom kućom Virginia Records i objavila debitantski singl "K'vo ne chu", koji je nedeljama bio neprikosnoveni hit na bugarskim top-listama.

Nakon toga nizala je hitove poput „Thunder“, „Call Me“ i „Mr. Rover“, a njene pesme imaju više od 80 miliona pregleda i slušanja.

Prevod pesme Bangaranga

Iako cela Evropa polako počinje da pevuše stihove pobedničke numere, gotovo niko ne zna značenje stihova, te u nastavku ostavljamo prevod.

Oživljavam okružena zaslepljujućim svetlima

Niko neće spavati večeras

Dobrodošli u pobunu

Ja sam haos!

Svetla nas zaslepljuju!

Dobrodošli u nemir!

Ja sam anđeo i demon

Ja sam psiho bez razloga da to budem

Ja sam ona koja pokreće i mami

Ne pratim nikoga

Ja sam ona koju prate

Navući ću te, a onda ću te ostaviti da se treseš

Sve bliže sam ivici

Osećam to u sebi

Tela su uz tela i iskre lete

Osećam da ću poludeti

Ja sam buntovnica i opasnost

Ja podstičem ljude da se bore za slobodu

Pusti me da te nadahnem

Pusti me da te uvučem duboko, ostaviću te slabašnog

BONUS VIDEO: