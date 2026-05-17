Čanak pljuje crkvu i kuka po Sarajevu Nismo oslabili Vučića, blokaderi se igraju politike!

Poznati autošovinista i mrzitelj svega srpskog Nenad Čanak je našao Sarajevo kao platformu da poljuje na Srbiju i Srpsku pravoslavnu crkvu.

Čovek koji je poznat po tome što je jedan od retkih koji je, da mu seče slavski kolač pozvao glumca iz CPC, poznate u narodu kao "Crnogorski putujući cirkus" i nezajažljivom mržnjom prema samom pomenu imena Srbija našao je mesto da kod istomišljenika u Sarajevu, koji još ližu rane zbog odlaska Šmita i ne kriju mržnju prema Srbima, pljuje po SPC i Srbiji.

On se odmah obrušio na blokadere. Neko bi rekao da mu smeta to što se ponašaju kako se ponašaju, ali ne, njemu smeta što blokaderi nisu dovoljno autošovinisti.

"Sve te demonstracije i to nisu oslabile Vučića ni ovoliko", rako je on pokazujući nokat.

Nakon što je hvalio ekipu blokadera iz Novog Sada koja nije krila da joj smeta Srbija i rekao "Oni su dobro krenuli i to je bilo sve vrlo čisto i jasno i tako dalje. Ovi iz Novog Sada, novosadski studenti koji su to pokrenuli", rekao je on misleći na grupu autošovinista okupljenu oko DInka Gluhonjića.

Blokadere iz Beograda je napao jer su imali, kako je on rekao "krstače, popove i tamjanisanje što je u Beogradu redovna scenografija.

To mu nije bilo dosta već je udario i na Srpsku pravoslavnu crkvu:

"Najgori šljam koji postoji se okupio u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nema gore. E, ti isti idu u Tumane, to je neki manastir i tamo ih ovi kao nešto leče. Srpska pravolsavna crkva ti je pravi primer kako izgleda firma kada u nju gazda ne svrati 2.000 godina... uzmu, varaju ljude, obećavaju samo ti umri i biće super. Crkva je emanacija krađe para. Emanacija korupcije i lopovluka, oni tome služe."