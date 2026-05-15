Supruga bivšeg košarkaša Dejana Tomaševića, Jelena Tomašević, godinama se bori sa autoimunom bolešću i o svojoj teškoj zdravstvenoj situaciji otvoreno govori u javnosti.

Naime, Jelena se već deset godina suočava sa lupusom, a jednom prilikom je detaljno opisala i prve simptome koji su ukazivali na bolest.

-Primетila sam mesec dana nakon četvrtog porođaja da mi otiče jedan prst, pa sutradan drugi. Obratili smo se lekarima koji su uradili sve potrebne analize i otkrili su da imam lupus. Tada sam i prvi put saznala da postoji oboljenje pod tim imenom - rekla je ona.

"Imam 36, a moje telo je staro kao da imam 75 godina"

Potom je ispričala iskustvo iz Atine, gde je njen suprug Dejan potpisao novi ugovor sa klubom.

-Doktor mi je objasnio da bez obzira na to što imam 36 godina, moje telo je staro 75. Na moju štetu su otkrili i da sam uz lupus dobila i jednu prateću bolest koja se zove reumatoidni artritis - otvorila je dušu i dodala da je nakon toga usledio povratak u Beograd i proces lečenja.

Ova hrabra žena otvoreno je govorila i o emotivnim posledicama koje je bolest ostavila na nju.

-Počinjem da razmišljam šta se dešava, šta će biti... Raste bes. Zato što možda neću biti tu na Manjinoj svadbi. Možda neću biti živa kad Matija pođe u školu, neću biti sa Kićom kad završi fakultet. Prosto, samo se te negativne energije lepe, dolaze... Samo su mi one prividno tu. Onda kada usledi taj plač, taj zagrljaj, kad osetiš tu ljubav onda kažeš sebi: "Ma, možeš ti to". Imaš sa kim i imaš zbog koga - otkrila je Jelena u emotivnoj ispovesti.

"Nikada se nije žalila"

Njen suprug je istakao da je tokom celokupne borbe bila izuzetno hrabra i da se retko žalila.

-Jelena, ako je i imala neke zdravstvene probleme, nikada se nije žalila. Uvek sam ja bio u centru pažnje. Po prvi put sada ona ne može da preuzme obaveze, jer ima temperaturu, što se dešavalo prvih šest meseci. Njen najveći kvalitet je, što i pored svih tih problema, nije dozvoljavala da mi to na neki način osetimo. Posle smo saznali da se trudila da se osami kad joj je baš teško, da ode i isplače se, pozove sestre i podeli tu muku, ali se trudila da mi to u kući ne primetimo - dodao je nekadašnji košarkaš u emisiji "RTS Ordinacija".