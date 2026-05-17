Predsednik Vučić je posle obraćanja domaćina rekao da Azerbejdžan smatramo istinski prijateljskom zemljom.

- Predsednik Alijev je moj dragi prijatelj, i moram da kažem da smo se dotakli nekih novih oblastih moguće saradnje, i smatram da je to bio veoma plodonosan razgovor dvojice predsednika. Jedva čekam da ponovo razgovaramo, i onda da ga ugostim što je pre moguće u Beogradu - kazao je Vučić.

On je privrednicima iz Azerbejdžana rekao da su uvedeni direktni letovi iz Beograda do Bakua, i dodaje da postoje različite oblasti koje do sada nisu bile tema.

- Kupovina vaše nafte i gasa nisu jedina polja saradnje. Potrebno je da potpišemo ugovor između SOCAR-a i Srbija Gasa, i radi se o izgradnji nove gasne elektrane u blizini Niša, sa kapacitetom od 500 megavata. Imaćemo zajedničku odgovornost, i biće tu zajedničkog udela, što znači da ćemo zajednički morati da vodimo to. To je veliki i skup projekat, a nadam se da ćemo elektranu završiti do 2030. godine - naglasio je on.