Voditeljka RTS-a Marija Veljković progovorila je o dogovorima koji funkcionišu među zaposlenima na Javnom servisu.

Budući da mnogih gledaocima smeta akcentovanje koje se praktikuje u emisijama ovog kanala, Marija je otkrila da je u pitanju pravilo Javnog servisa.

- Nije u pitanju drugačije akcentovanje, nego akcentovanje po aktuelnom pravopisu srpskog jezika. To apsolutno ne znači da svi na ulici govorimo na taj način, neki akcenti se uopšte ne upotrebljavaju u svakodnevnom govoru. Prosto je dogovor da se u određenim emisijama, pogotovo u "Slagalici", poštuje aktuelni pravopis - rekla je, pa dodala:

- On se menja na nekoliko godina, kada se akademici skupe i naprave ga. Možda nekada zvuči rogobatno jer niko od nas ne govori tako, ali je po pravopisu pravilno - zaključila je voditeljka.

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