Koristimo je za privremene popravke odeće, pričvršćivanje tkanine ili razne sitne kućne poslove, a da pritom ne razmišljamo zašto izgleda baš tako kako izgleda.

Jedan detalj posebno privlači pažnju – mali kružni otvor koji se nalazi na spiralnom delu zihernadle. Mnogi pretpostavljaju da je u pitanju samo deo procesa proizvodnje ili ukras bez posebne namene, ali istina je potpuno drugačija.

Zašto zihernadla ima rupicu?

Spiralni deo zihernadle zapravo predstavlja oprugu. Kada otvorite zihernadlu, opruga omogućava da se metalna igla vrati u prvobitni položaj i da se bezbedno zaključa u zaštitnoj kapici.

Mali kružni otvor koji se nalazi u sredini spirale nije tu slučajno. On je sastavni deo opružnog mehanizma i omogućava pravilno održavanje napetosti metalne žice. Zahvaljujući tome, zihernadla se lako otvara i zatvara, ali se ne otvara sama tokom korišćenja.

Upravo ovaj mali detalj čini da sigurnosna igla bude pouzdana i bezbedna za svakodnevnu upotrebu.

Važnu ulogu ima i zaštitna kapica

Pored opruge, važan element konstrukcije predstavlja i zaštitna kapica na vrhu zihernadle.

Njena uloga je da prihvati oštar vrh igle i zadrži ga na mestu, čime se smanjuje mogućnost slučajnog otvaranja ili uboda. Kombinacija opruge i zaštitne kapice razlog je zbog kojeg se zihernadla koristi već više od jednog veka gotovo bez promena u dizajnu.

Može poslužiti i za organizaciju

Malo ljudi zna da kružni otvor može imati i praktičnu namenu van osnovne funkcije.

Kroz njega možete provući mali metalni prsten, tanku žicu ili kanap i na jednom mestu držati više zihernadli. Na taj način neće se rasipati po fiokama, kutijama ili priboru za šivenje, pa ćete ih mnogo lakše pronaći kada vam zatrebaju.

Zašto se njen dizajn nije promenio više od sto godina?

Zihernadla spada među retke predmete čiji je osnovni izgled ostao gotovo isti više od jednog veka. Razlog je jednostavan – njen dizajn pokazao se izuzetno praktičnim.

Kombinacija opruge, spiralnog dela i zaštitne kapice omogućava lako korišćenje, sigurnost i dug vek trajanja. Upravo zbog toga nije bilo potrebe za velikim izmenama.

Sledeći put kada uzmete zihernadlu u ruke, obratite pažnju na mali otvor na njenoj opruzi. Iako deluje beznačajno, upravo zahvaljujući njemu ovaj jednostavan predmet funkcioniše pouzdano i bezbedno već decenijama.