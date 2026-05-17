U Srbiji će danas biti oblačno, vetrovito i osetno hladnije vreme sa kišom, a prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda više padavina očekuje se tokom prvog dela dana. Na visokim planinama padaće sneg, dok će duvati umeren i jak severozapadni vetar, koji će ponegde imati i olujne udare. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 12 do 16 stepeni.

Meteorolozi najavljuju da će tokom poslepodneva sa zapada doći do postepenog prestanka padavina, dok se krajem dana i tokom noći očekuje delimično razvedravanje.

Prema izgledima vremena za naredne dane, u ponedeljak i utorak očekuje se malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i blagim porastom temperature. Većina mesta biće suva, dok se u utorak na jugu Srbije ponegde očekuju kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

Od srede sledi promenljivo vreme uz povremenu kratkotrajnu kišu, dok meteorolozi za petak i subotu najavljuju jače pljuskove i grmljavinu, posebno u istočnim, centralnim i južnim krajevima Srbije. U tim područjima očekuje se i pojačan severni vetar. Dnevne temperature uglavnom će se kretati od 20 do 23 stepena, a na istoku zemlje do 25 stepeni.

RHMZ je za današnji dan proglasio žuti meteoalarm u većem delu zemlje.

Nove nepogode tek slede

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da će od nedelje biti više sunčanih intervala, ali da će vreme ostati sveže i nestabilno, uz povremene slabije pljuskove. Jutarnje temperature kretaće se od četiri do 10 stepeni, dok će dnevni maksimumi biti između 16 i 23 stepena.

Čubrilo upozorava da bi tokom drugog dela naredne sedmice na vreme u regionu mogao da utiče prostran visinski ciklon, što bi donelo nastavak nestabilnog vremena, jače grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode. Maksimalne temperature tada bi mogle da dostignu od 19 do 25 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, do kraja maja nema nagoveštaja značajnije stabilizacije vremena i konkretnijeg otopljenja. Meteorolozi posebno upozoravaju na veoma loše vremenske prilike tokom vikenda, uz kišu, grmljavinske pljuskove i mogućnost lokalnih nepogoda, dok bi nedelja mogla doneti pravo jesenje vreme.

