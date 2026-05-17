Kalifornijska fabrika sladoleda "Štraus Femili" je dobrovoljno pokrenula povlačenje određenih ukusa sladoleda zbog rizika od prisustva metala u tim proizvodima, preneli su danas američki mediji pozivajući se na saopštenje Američke agencije za hranu i lekove (FDA).

"Kalifornijska kompanija 'Štraus Femili Krimeri' povlači više organskih proizvoda sladoleda u različitim pakovanjima zbog mogućeg prisustva metalnih fragmenata", navodi se u obaveštenju koje je u petak objavila FDA, prenosi NBC News.

Potrošačima se upućuje jasan apel da ne koriste proizvode koji su obuhvaćeni opozivom, već da ih odmah bace ili vrate na mesto kupovine, u skladu sa uputstvima proizvođača i FDA. Nadležni organi nastavljaju proveru kako bi se utvrdilo na koji način je došlo do problema u proizvodnji.