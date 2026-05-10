Filip Mitrović je doživeo pravu dramu u noćnim satima u Beogradu, kada je pukom srećom i u poslednjoj sekundi izbegao tešku nesreću na snimanju spota za novu pesmu.

Nakon iscrpljujućih 14 sati rada na setu, oko 5 sati ujutru i u želji da uhvati savršen kadar Filip je slučajno izleteo pravo na tramvajske šine.

U tom trenutku odigrala se prava filmska scena od koje se ledi krv u žilama, na njega je išao tramvaj koji je tek krenuo sa početne stanice i uveliko hvatao zalet! Samo zahvaljujući brzoj reakciji izbegnuta je stravična tragedija koja je mogla da se završi fatalno.

"Adrenalin je uradio svoje"

Nakon što se situacija smirila Mitrović je priznao da mu nije bilo svejedno, ali da zbog rizika nimalo ne žali:

- Uvek sam spreman da na snimanjima uradim nešto što dosad nisam i da pomerim sopstvene granice, ali ovog puta je ulog bio zaista veliki. Adrenalin je uradio svoje, a najbitnije je da smo dobili kadrove koji ostavljaju bez daha – poručio je pevač.

