Srpski predstavnici na ovogodišnjoj Evroviziji, grupa "Lavina", plasirali su se u finale koje će biti održano u subotu 16. maja.
Nakon zapaženog nastupa u prvoj polufinalnoj večeri Lavina je uspela da obezbedi mesto među finalistima, a njihov energičan pristup privukao je veliku pažnju publike i fanova takmičenja širom Evrope.
Uoči finalne večeri objavljen je i zvaničan redosled nastupa, pa je poznato da će Srbija nastupiti pod rednim brojem 9.
Raspored nastupa
Kompletan redosled izvođenja u finalu izgleda ovako:
1. Danska
2. Nemačka
3. Izrael
4. Belgija
5. Albanija
6. Grčka
7. Ukrajina
8. Australija
9. Srbija
10. Malta
11. Češka
12. Bugarska
13. Hrvatska
14. Ujedinjeno Kraljevstvo
15. Francuska
16. Moldavija
17. Finska
18. Poljska
19. Litvanija
20. Švedska
21. Kipar
22. Italija
23. Norveška
24. Rumunija
25. Austrija
"Bili smo emotivno zatečeni"
Podsetimo, grupa "Lavina" juče je imala druženje sa fanovima u Beču, nakon čega su govorili o prvim utiscima posle plasmana u finale, kao i o tome kako se navikavaju na popularnost, fotografisanje i potpisivanje autograma.
- To nama nije teško, samo nam je čudno što ljudi žele da se fotografišu sa nama, ali je bilo mnogo lepo.
Govoreći o proslavi plasmana u finale otkrili su kako je izgledao doček nakon uspeha.
- Bio je doček u hotelu, kao mini žurka, gde smo jeli i i otišli da spavamo. Porodice su nas častile, to je bilo baš prijatno iznenađenje, tu su bili i prijatelji, a nismo nikog očekivali, bili smo emotivno zatečeni.
