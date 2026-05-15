Srpski predstavnici na ovogodišnjoj Evroviziji, grupa "Lavina", plasirali su se u finale koje će biti održano u subotu 16. maja.

Nakon zapaženog nastupa u prvoj polufinalnoj večeri Lavina je uspela da obezbedi mesto među finalistima, a njihov energičan pristup privukao je veliku pažnju publike i fanova takmičenja širom Evrope.

Uoči finalne večeri objavljen je i zvaničan redosled nastupa, pa je poznato da će Srbija nastupiti pod rednim brojem 9.

Raspored nastupa

Kompletan redosled izvođenja u finalu izgleda ovako:

1. Danska

2. Nemačka

3. Izrael

4. Belgija

5. Albanija

6. Grčka

7. Ukrajina

8. Australija

9. Srbija

10. Malta

11. Češka

12. Bugarska

13. Hrvatska

14. Ujedinjeno Kraljevstvo

15. Francuska

16. Moldavija

17. Finska

18. Poljska

19. Litvanija

20. Švedska

21. Kipar

22. Italija

23. Norveška

24. Rumunija

25. Austrija

"Bili smo emotivno zatečeni"

Podsetimo, grupa "Lavina" juče je imala druženje sa fanovima u Beču, nakon čega su govorili o prvim utiscima posle plasmana u finale, kao i o tome kako se navikavaju na popularnost, fotografisanje i potpisivanje autograma.

- To nama nije teško, samo nam je čudno što ljudi žele da se fotografišu sa nama, ali je bilo mnogo lepo.

Govoreći o proslavi plasmana u finale otkrili su kako je izgledao doček nakon uspeha.

- Bio je doček u hotelu, kao mini žurka, gde smo jeli i i otišli da spavamo. Porodice su nas častile, to je bilo baš prijatno iznenađenje, tu su bili i prijatelji, a nismo nikog očekivali, bili smo emotivno zatečeni.

