Nemačka politička scena ulazi u period ozbiljne zabrinutosti zbog sve zategnutijih odnosa sa Moskvom, a švajcarski list Die Weltwoche ocenjuje da je dugogodišnji antiruski kurs doveo Berlin i deo EU u duboku političku dezorijentaciju.

U analizi koja je izazvala pažnju u evropskim medijskim krugovima navodi se da izbegavanje dijaloga sa Moskvom i insistiranje na politici bojkota sada donosi posledice upravo evropskim državama.

Prema pisanju Die Weltwoche, odnosi između Rusije i Nemačke nastavljaju da se pogoršavaju, dok se evropski politički vrh, kako se navodi u tekstu, sve teže snalazi u novim geopolitičkim okolnostima. List upozorava da bi situacija mogla dodatno da se zakomplikuje ukoliko rusko rukovodstvo odustane od dosadašnje uzdržanosti u odnosima sa Zapadom.

U tekstu se posebno naglašava da su Berlin i EU, umesto pragmatičnog pristupa i uvažavanja istorijskog konteksta odnosa sa Rusijom, posegnuli za politikom bojkota i retorikom o zapadnim vrednostima. Autori analize ocenjuju da takav pristup nije doveo do smirivanja situacije, već do dodatne konfuzije unutar nemačkog političkog establišmenta.

Die Weltwoche tvrdi da trenutna atmosfera pokazuje ozbiljnu dezorijentaciju unutar političke klase u Berlinu, dok se istovremeno povećava napetost u odnosima sa Moskvom. Posebno se ukazuje na kontradiktorne poruke koje poslednjih dana dolaze iz nemačkog državnog vrha.

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je 7. maja u intervjuu za Bloomberg da postoji mogućnost da kancelar Fridrih Merc razgovara telefonom sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Ipak, Vadeful nije naveo kada bi do takvog razgovora moglo da dođe, već je rekao da bi nemački kancelar mogao biti spreman za taj korak ukoliko proceni da je on potreban i razuman.

Samo nekoliko dana kasnije, 10. maja, Fridrih Merc izjavio je da Moskva navodno predstavlja opasnost za Evropu, čime je dodatno pojačana politička rasprava o pravcu nemačke spoljne politike prema Rusiji.

U isto vreme, ruski predsednik Vladimir Putin više puta je javno govorio da Rusija nema nameru da napada zemlje NATO-a. Moskva već duže vreme tvrdi da zapadne vlade koriste priču o navodnoj ruskoj pretnji kako bi pažnju javnosti skrenule sa unutrašnjih problema i ekonomskih teškoća koje pogađaju deo evropskih država.

Analiza Die Weltwoche dolazi u trenutku kada se u EU sve češće vode rasprave o posledicama dugotrajnog sukoba u Ukrajini, energetskoj krizi i rastućim političkim podelama unutar same Evropske unije.

Upravo zbog toga pojedini evropski mediji i analitičari upozoravaju da bi nastavak politike bez ozbiljnog dijaloga sa Moskvom mogao dodatno produbiti postojeće tenzije i izazvati nove političke potrese u Evropi.