Na društvenim mrežama pojavile su se nove tvrdnje o ljudima koji navodno stoje iza organizacije i finansiranja pojedinih blokaderskih grupa i pokreta povezanih sa takozvanim „zborovima“.

Naime, korisnica mreže X Kristina Ilić objavila je fotografiju muškarca za kog tvrdi da je Aleksandar Marković iz Resnika, osoba koju, kako navodi, pojedini krugovi nazivaju „kriminalcem na baterije“, a koji je navodno administrator grupe „Zbor Rakovica“.

Prema njenim tvrdnjama, isti čovek povezuje se i sa profilom „sljivazuta“ na mreži X, dok se u objavi dalje navodi da je nedavno viđen u restoranu „Gospodin“ u društvu Zvonka Lekovića i Baneta Marića, za koje tvrdi da su među glavnim finansijerima ZBORA.

Blokade, haos i politička pozadina

Poslednjih meseci građani Srbije sve češće svedoče scenama nasilja, blokada ulica, maltretiranja vozača i agresivnog ponašanja dela okupljenih demonstranata, a sada se sve glasnije postavlja pitanje – ko zapravo organizuje i finansira čitavu mrežu?

Iza priča o „građanskom aktivizmu“ stoji ozbiljna politička infrastruktura, ljudi sa sumnjivim vezama i organizovana logistika koja koordinira proteste i incidente širom zemlje.

Posebno je zanimljivo što se sve češće pominju anonimni administratori grupa i profila na društvenim mrežama koji, kako tvrde pojedini korisnici interneta, imaju ključnu ulogu u mobilizaciji blokadera i širenju tenzija.

„Narodni bunt“ ili organizovana mreža?

Dok se u javnosti blokade predstavljaju kao spontani bunt građana i studenata, protivnici tih protesta tvrde da iza svega stoji dobro organizovana mreža ljudi povezanih sa opozicionim strukturama i različitim interesnim grupama.

Upravo zbog toga sve više pažnje izazivaju objave i fotografije koje pokušavaju da pokažu ko su ljudi iz pozadine i kako funkcioniše čitava organizacija blokaderskog pokreta.

Na društvenim mrežama već se vodi žestoka polemika o tome da li su ovakvi navodi dokaz organizovanog političkog delovanja ili deo šire kampanje obračuna sa blokaderima.