Posebno se pojavljuju na vlažnim i senovitim mestima, gde se voda duže zadržava na kamenu, betonu ili behatonu.

I dok mnogi odmah posegnu za skupim hemikalijama, stručnjaci tvrde da postoji mnogo jednostavnije i jeftinije rešenje koje većina ljudi već ima u kuhinji.

Belo sirće može ukloniti mahovinu za pola sata

Prema savetima stručnjaka za održavanje dvorišta, obično belo sirće veoma efikasno razgrađuje alge i mahovinu zahvaljujući prirodnoj kiselini koju sadrži.

Potrebno je samo da pomešate jednake količine:

vode

belog sirćeta

Rastvor se zatim nanese direktno na zelene naslage pomoću raspršivača ili obične posude.

Nakon toga površina treba da odstoji oko 30 minuta.

Posle tretmana dovoljno je lagano ribanje

Kada sirće odradi svoj posao, naslage postaju mnogo mekše i lakše za uklanjanje.

Dovoljno je da površinu istrljate četkom sa čvrstim vlaknima i isperete čistom vodom.

Mnogi tvrde da terasa već nakon jednog tretmana izgleda znatno čistije i svetlije.

Stručnjaci upozoravaju na jednu važnu stvar

Iako se smatra prirodnim sredstvom, sirće ipak sadrži kiselinu koja može oštetiti:

travu

cveće

biljke

zemlju oko terase

Zbog toga se savetuje da se koristi pažljivo i uglavnom direktno na popločanim površinama.

Perači pod pritiskom nisu uvek najbolje rešenje

Za tvrdokornije naslage mnogi koriste perače pod pritiskom, ali stručnjaci upozoravaju da prejaki mlaz može oštetiti kamen, beton ili fugne između ploča.

Zbog toga mnogi danas biraju blaža i jeftinija kućna rešenja poput sirćeta.

Jednostavan trik koji sve više ljudi koristi

Upravo zato belo sirće poslednjih godina postaje jedno od najpopularnijih sredstava za održavanje terasa i dvorišta.

Jeftino je, lako dostupno i može veoma brzo pomoći da popločane površine ponovo izgledaju uredno bez mnogo troška i napornog ribanja.