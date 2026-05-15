Srbija je na Evroviziji imala brilijantne trenutke, počevši od legendarne pobede Marije Šerifović sa pesmom "Molitva", pa sve do brojnih visokih plasmana u samom vrhu takmičenja. Ipak, bilo je i onih godina kada je Srbija zasluženo ili ne završila na poslednjim mestima muzičkog takmičenja.

Zvanično najgori plasman u istoriji našeg učešća dogodio se nedavne 2025. godine. Naš predstavnik, Princ od Vranje, otputovao je u Bazel sa pesmom "Mila", ali je doživeo pravi potop.

Ne samo da nije uspeo da se plasira u finale, već je u drugom polufinalu zauzeo tek 14. mesto sa svega 28 poena.

Pre ovog neuspeha, za najveća evrovizijska razočaranja važili su nastupi Tijane Bogićević i Marka Kona, koji su svoju evrovizijsku priču takođe neslavno završili pre velikog finala.

Evrovizijski potop bivše Jugoslavije

Kada se osvrnemo na period bivše države, ubedljivo najlošiji rezultat ostvarila je Bebi Dol 1991. godine.

Iako je njena pesma "Brazil" važila za favorita i bila planetarni hit, u finalu takmičenja završila je kao pretposlednja sa samo jednim jedinim osvojenim poenom, što se godinama prepričavalo kao pravi evrovizijski debakl.

Ironija je u tome što je ova pesma "preživela" test vremena i dan danas je ogroman hit.

Ovo samo dokazuje da uspeh na samoj sceni ne garantuje sudbinu pesme, jer su mnogi neuspeli nastupi beležili kasnije milionske preglede na Jutjubu.

