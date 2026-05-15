U pitanju je čuveni mačak Lari - zvanični „Glavni mišolov“ britanske vlade.

Internet je poslednjih dana preplavio snimak na kojem novinar pokušava da dobije komentar od Larija o problemima u vođstvu britanskog premijera Keir Starmer.

Međutim, Lari nije pokazao ni najmanje interesovanja.

Mikrofon pred nosom, a Lari potpuno hladan

Na viralnom videu vidi se kako novinar prilazi mačku sa mikrofonom ispred vrata Dauning strita i pokušava da ga „intervjuiše“ o političkoj situaciji u Britaniji.

Lari ga samo kratko pogleda, ostane potpuno miran, a zatim ustane i bez reči ode.

Upravo taj trenutak izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama.

"Jedini stabilan član britanske politike"

Britanci već godinama u šali tvrde da je upravo Lari najstabilnija figura britanske politike.

Razlog je jednostavan - mačak živi u Dauning stritu još od 2011. godine i „preživeo“ je čak šest premijera.

Tokom godina boravio je za vreme mandata:

David Cameron

Theresa May

Boris Johnson

Liz Truss

Rishi Sunak

Keir Starmer

Od azila do britanske institucije

Lari je prvobitno doveden iz azila kako bi pomagao u kontroli miševa u zgradi britanske vlade.

Međutim, vremenom je postao prava internet senzacija i svojevrsna maskota britanske politike.

Njegove fotografije, „izrazi lica“ i reakcije redovno postaju viralni na društvenim mrežama, posebno kada se u Britaniji dogodi nova politička drama.

Internet oduševljen reakcijom mačka

Posle najnovijeg snimka komentari su preplavili mreže:

„Lari zna više nego što govori“

„Jedini pametan potez je ćutanje“

„Dao je bolji odgovor od pola političara“

I dok političke rasprave u Britaniji ne prestaju, Lari nastavlja da mirno patrolira Dauning stritom — potpuno nezainteresovan za haos oko sebe.