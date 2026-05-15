U pitanju je čuveni mačak Lari - zvanični „Glavni mišolov“ britanske vlade.
Internet je poslednjih dana preplavio snimak na kojem novinar pokušava da dobije komentar od Larija o problemima u vođstvu britanskog premijera Keir Starmer.
Međutim, Lari nije pokazao ni najmanje interesovanja.
Mikrofon pred nosom, a Lari potpuno hladan
Na viralnom videu vidi se kako novinar prilazi mačku sa mikrofonom ispred vrata Dauning strita i pokušava da ga „intervjuiše“ o političkoj situaciji u Britaniji.
Lari ga samo kratko pogleda, ostane potpuno miran, a zatim ustane i bez reči ode.
Upravo taj trenutak izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama.
"Jedini stabilan član britanske politike"
Britanci već godinama u šali tvrde da je upravo Lari najstabilnija figura britanske politike.
Razlog je jednostavan - mačak živi u Dauning stritu još od 2011. godine i „preživeo“ je čak šest premijera.
Tokom godina boravio je za vreme mandata:
- David Cameron
- Theresa May
- Boris Johnson
- Liz Truss
- Rishi Sunak
- Keir Starmer
Od azila do britanske institucije
Lari je prvobitno doveden iz azila kako bi pomagao u kontroli miševa u zgradi britanske vlade.
Međutim, vremenom je postao prava internet senzacija i svojevrsna maskota britanske politike.
Njegove fotografije, „izrazi lica“ i reakcije redovno postaju viralni na društvenim mrežama, posebno kada se u Britaniji dogodi nova politička drama.
Internet oduševljen reakcijom mačka
Posle najnovijeg snimka komentari su preplavili mreže:
- „Lari zna više nego što govori“
- „Jedini pametan potez je ćutanje“
- „Dao je bolji odgovor od pola političara“
I dok političke rasprave u Britaniji ne prestaju, Lari nastavlja da mirno patrolira Dauning stritom — potpuno nezainteresovan za haos oko sebe.
