Kad umre, možda će tada da ga puste, izjavio je Darko Mladić, sin Ratka Mladića, nakon jučerašnje odluke Haškog tribunala da odbije zahtev za oslobađanje generala. Mladić je dodao da je njegov otac vezan za krevet i da je njegovo zdravstveno stanje katastrofalno.

Predsednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove (MMKS) Grasijela Gati Santana je na bizaran način objasnila zašto je doneta odluka o odbijanju zahteva za oslobađanje generala Ratka Mladića. Naime, ona je priznala da je Mladić „u poslednjim fazama svog života”, kao i da je „stanje Ratka Mladića loše zbog hroničnih bolesti", što je bio ključni faktor za odbijanje zahteva!

U odluci koju je potpisala Santana navodi se da je stanje generala Mladića „uglavnom zasnovano na hroničnim i višestrukim bolestima", a da su ranije odluke o oslobađanju iz humanitarnih razloga donošene „zbog naglog akutnog pogoršanja zdravstvenog stanja kod drugih osuđenika".

Santana tvrdi da je stanje generala Mladića „drugačije u odnosu na neizlečive bolesti sa brzim napredovanjem", te da se po tome razlikuje od slučaja general-pukovnika Nebojše Pavkovića, komandanta specijalnih snaga Službe državne bezbednosti SR Јugoslavije Franka Simatovića ili bivšeg šefa Kriznog štaba Srpske autonomne oblasti Krajina Radoslava Brđanina.

U odluci se ponovo tvrdi da je general Mladić pod nadzorom „najboljih stručnjaka" i da „dobija svu neophodnu negu“.

- Kada umre, možda će tada da ga puste. Svesni smo Mehanizma, mislili smo da ovakva situacija ne može da se ignoriše, ali očigledno da može - izjavio je Darko Mladić.

On je podsetio da je general Mladić već dve godine vezan za krevet.

Komentarišući odbijanja haškog Mehanizma da general Mladić bude pušten na slobodu iz humanitarnih razloga, Darko ističe da su dobili objašnjenje da tamo dobija najbolju moguću negu, što, kaže, nije istina.

- Upravo zahvaljujući toj „nezi“ je u ovakvom stanju. Stanje mog oca je katastrofalno, on umire tamo u Hagu. Ne može da govori, vezan je za krevet dve godine, ne prepoznaje više ljudi koji su tu sa njim stalno. Snaga njegove volje je jedino što ga drži u životu - rekao je Darko Mladić.

Poslednja nada za Ratka Mladića

Upitan koji su dalji koraci koje će porodica poduzeti, Darko napominje da postoji solucija da se Tribunal zamoli da ponovo razmotri apel, ali da on nije siguran koliko to ima svrhe.