U utorak se publici predstavila srpska grupa Lavina sa pesmom "Kraj mene", kojom je uspela da izbori plasman u veliko finale Evrovizija 2026, zakazano za subotu, 16. maja.

U Beč je održano drugo polufinalno veče ovogodišnjeg takmičenja Evrovizije, tokom kojeg se publici predstavilo 15 zemalja.

Nakon uzbudljive večeri poznato je i deset novih finalista koji su se pridružili učesnicima koji su ranije obezbedili mesto u završnici.

Voditelji Viktorija Svarovski i Mihael Ostrovski saopštili su imena država koje nastavljaju takmičenje u finalu.

Iz drugog polufinala plasman dalje su izborile Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka.

Time je kompletirana lista finalista, pa će se u velikom finalu za pobedu boriti ukupno 25 država.

Finalisti Evrovizije 2026:

1. Grčka

2. Finska

3. Belgija

4. Švedska

5. Moldavija

6. Izrael

7. Srbija

8. Hrvatska

9. Litvanija

10. Poljska

11. Bugarska

12. Ukrajna

13. Norveška

14. Australija

15. Rumunija

16. Malta

17. Kipar

18. Albanija

19. Danska

20. Češka

Direktni finalisti, kao i ovogodišnji domaćin Austrija:

21. Nemačka

22. Fracuska

23. Velika Britanija

24. Italija

25. Austrija

Pravila za stručni žiri

Pravila za stručni žiri Evrovizija 2026 od ove godine znatno su pooštrena, a organizatori su uveli niz novih mera sa ciljem veće transparentnosti i regularnosti glasanja.

Za razliku od dosadašnje prakse, nacionalni žiri više neće imati pet članova, već sedam. Takođe, uvedeno je i obavezno pravilo prema kojem najmanje dva člana moraju imati između 18 i 25 godina.

Precizno su definisana i zanimanja osoba koje mogu biti deo stručnog žirija, pa će se među članovima nalaziti isključivo muzički novinari i kritičari, profesori muzike, režiseri, koreografi, kao i drugi istaknuti profesionalci iz muzičke i kreativne industrije.

Kako bi se sprečile eventualne nepravilnosti i malverzacije, svi članovi žirija ubuduće će morati da potpišu zvaničan dokument kojim se obavezuju na potpunu nepristrasnost.

Ovim pravilnikom strogo je zabranjeno međusobno dogovaranje članova žirija, kao i deljenje bilo kakvih informacija o glasanju putem društvenih mreža.

Novina u sistemu glasanja

Jedna od najvažnijih promena odnosi se i na publiku i način glasanja gledalaca širom Evrope.

Naime, od ove godine biće moguće poslati maksimalno deset glasova sa jednog broja telefona ili jedne bankovne kartice, dok je prethodnih godina limit iznosio 20 glasova.

Nova odluka mogla bi značajno da utiče na konačne rezultate takmičenja i odnos snaga među favoritima.