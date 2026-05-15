Hrvatski pevač Miro Ungar (87) već 17 godina uživa u skladnom braku sa svojom izabranicom Sarom koja je od njega mlađa čak 42 godine.

Iako su mnogi u početku sumnjali u njihovu ljubav i predviđali im krah, ovaj par je dokazao da su takve prognoze bile pogrešne i ostali su zajedno više od decenije i po.

Ljubavna priča ovog para počela je u Istri, gde su se i upoznali.

Svoju vezu krunisali su gala svadbom na Havajima. U trenutku kada su izgovorili sudbonosno "da", Miro je imao 71 godinu, dok je Sara imala 29 godina. Zanimljivo je da je Sara njegova četvrta supruga.

Pobedili su predrasude okoline

Zbog velike starosne razlike malo ko je verovao da će njihova veza opstati, ali pevač ne krije koliko je zadovoljan zajedničkim životom.

- Niko nije verovao da će biti tako, mislili su da je to moj flert koji će brzo proći. Iako je razlika među godinama velika, imamo lep brak i jako sam srećan zbog toga - ispričao je svojevremeno Ungar.

