Raskid Jovane Jeremić i Dragana Stankovića izazvao je veliki šok u javnosti, te su mnogi pratili svaki njihov korak i mesecima nakon kraha ljubavi.

Tako je svima zapala za oko činjenica da je Dragan odmah nakon raskida reagovao na Jovaninu fotografiju na Instagramu.

On je među prvima lajkovao objavu koja je nastala u Pinkovom studiju, a koja je pored brojnih komplimenata na račun izgleda prikupila i ne tako lepe komentare: "Sponzoruša", "Šta bi sa Draganom ?" "Nestade suđeni", "Astrolozi omanuli!"

Uhvaćen sa novom devojkom

Bivši verenik Jovane Jeremić, biznismen Dragan Stanković, sinoć je javnosti predstavio svoju novu izabranicu, a voditeljka se prvi put nakon toga oglasila.

Iako su Jovana i Dragan imali velike planove, sve je palo u vodu, a voditeljka se potom iselila iz njegove vile koja se nalazi u selu Begaljica u Grockoj i vratila se u svoj stan nakon čega su oboje nastavili sa svojim životima.

Dok Jeremićeva sada uživa u ljubavi sa Milošem Stojanovićem Tigrom, mi smo Dragana uhvatili u zagrljaju misteriozne plavuše na koncertu Vesne Zmijanac.

"Idemo da pravimo haos"

Jovana se jutros oglasila iz studija televizije Pink gde se snimila sa članovima svog tima, a bila je vrlo vesela, te se čini da je informacija o Draganovoj sreći nije pogodila.

Snimala se uz novu pesmu Tee Tairović, te saopštila da će prvom prilikom, zajedno sa kolegama, otići na njen nastup.

- Znate da ne izlazim mnogo, već samo povremeno, ali smo se dogovorili da idemo na Tein nastup. Cela grupa sa Pinka, kad bude nastupala u Beogradu, idemo da đuskamo celo veče i da pravimo haos. Novi album joj je fantastičan, a ja tu ženu obožavam. Ako za nekoga mogu da kažem da mi je sestra bliznakinja po energiji, to je Tea Tairović - rekla je voditeljka.

