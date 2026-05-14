U Srbiji će sutra pre podne biti pretežno sunčano, dok se posle podne očekuje promenljivo oblačno vreme mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, u Vojvodini i na planinama povremeno i jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od četiri do 13, a najviša dnevna od 22 do 26 stepeni.

U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano, dok se posle podne očekuje promenljivo oblačno vreme sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Najniža temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 24 stepena. U subotu se očekuje promenljivo i nestabilno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok su posle podne i uveče mogući izraženiji grmljavinski procesi praćeni većom količinom padavina, jakim vetrom i ponegde gradom.

U nedelju oblačno, hladnije i kišovito vreme uz umeren i jak severozapadni vetar, a veća količina padavina očekuje se u Banatu, Braničevskom, Borskom i Zaječarskom okrugu.

U ponedeljak pretežno oblačno, u istočnim i brdsko-planinskim krajevima mestimično sa slabom kišom. Do kraja sedmice očekuje se promenljivo i nestabilno vreme, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Ristić: Uživajte u lepom vremenu sutra jer se od petka popodne sve menja

Meteorolog Ivan Ristić je takođe naveo da će novo nevreme u Srbiji biti u petak popodne.

"Uživajte u lepom vremenu sutra jer se od petka popodne sve menja", naveo je Ristić juče.

Ristić je naveo da u petak popodne počinje novo nevreme koje će se zadržati tokom vikenda.

"Od petka popodne se sve menja, dolazi oblaci, pljuskovi, kiše, ponegde i lokalne nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Vreme za vikend baš loše, ide i zahlađenje u nedelju i pad temperatura", dodao je meteorolog Ivan Ristić.

BONUS VIDEO