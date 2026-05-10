Pevačica Sonja Mitrović Hani, bivša žena vlasnika Pinka, Željka Mitrovića, sinoć je u društvu porodice i najbližih prijatelja proslavila rođendan.



Ona je organizovala slavlje u jednom restoranu, a Željko je pomerio let kako bi stigao na rođendansku proslavu bivše supruge, kojoj je emotivnom porukom čestitao i na društvenim mrežama.

Željko Mitrović se veselio sa Hani i njihovom decom, ćerkom Sandrom i sinom Aleksandrom. Igrali su zagrljeni nasred restorana, a vlasnik Pinka se u jednom momentu latio i mikrofona i zapevao: "Bolje biti pijan nego star".

Emotivni snimak na kom Željko grli sina i ćerku, dok Hani briše suze, njihova ćerka je objavila na društvenim mrežama.

Inače, Mitrović je Sonji sa svojim bendom otpevao rođendansku pesmu, koju je objavio na Instagramu uz poruku u kojoj je istakao da mu je spasla život.

