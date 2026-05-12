Pevačica Dara Bubamara stigla je na snimanju emisije "Zvezde Granda" u dobrom raspoloženju, ali joj se odmah po dolasku dogodila neprijatna situacija koja je nasmejala prisutne.

Naime, Dari je prilikom izlaska iz automobila ispala cipela, ali je pevačica sve prihvatila sa osmehom i bez nervoze nastavila ka studiju.

Nakon malog peha, Dara je odgovarala na pitanja o privatnom životu, budući da je juče javno pokazala svog partnera.

- Pa svako ima svoje obaveze - kratko je rekla pevačica, objašnjavajući zbog čega se na snimanju pojavila sama, bez dečka.

Ona nije krila zadovoljstvo zbog nove ljubavi, pa je priznala da je jučerašnje pojavljivanje sa partnerom bilo njihovo prvo zajedničko predstavljanje javnosti.

- To je bila premijera, i dobar je dečko - dodala je.

Podsetimo, Dara Bubamara je prethodnog dana privukla veliku pažnju kada ju je na snimanje dovezao novi izabranik.

Pevačica je otkrila da su zajedno godinu dana, kao i da su započeli zajednički život.

- Dovezao me, otvorio vrata i poljubio. Mi se ne krijemo, samo ne želimo da se eksponiramo. Moj dečko i ja smo zajedno godinu dana - otkrila je Dara i dodala da su započeli i zajednički život ističući da njen partner "vozi njihov auto".

Kako je navela, on je ranije živeo u Dubaiju, a sada je otvorio svoju firmu. Na šaljiva pitanja o njihovom intimnom odnosu i izjavi kod Bake Praseta o tome "kako njen dečko izdržava od 4 do 7", Dara Bubamara je kratko sa osmehom poručila:

- Mi uživamo svaki dan". Dara se dotakla i teme proširenja porodice sa novim izabranikom, rekavši da "Bog sve diktira", baš kao i sve ostale situacije u njenom životu.

Alo/Blic

