Pevačica Dara Bubamara, stigla je na snimanje Zvezda Granda i to u pratnji mlađeg partnera, čije prisustvo u pevačicinom životu i te kako privlači pažnju javnosti.

- Dovezao me, otvorio vrata i poljubio. Ne krijemo se, samo ne želimo da se eksponiramo. Moj dečko i ja smo zajedno godinu dana – otkrila je Dara i dodala da su započeli i zajednički život ističući da njen partner "vozi njihov auto".

Ljubavni život Dare Bubamare često je bio u centru medijske pažnje, a pevačica je iza sebe imala nekoliko značajnih veza i brakova.

Pevačica Dara Bubamara dva puta je stala na ludi kamen i oba braka odlučila je da okonča. Bivši muževi Dare Bubamare bili su biznismeni Lazar Dugalić i Milan Kesić, a evo u kakvim je odnosima pevačica sa njima danas.

Prvi muž Dare Bubamare, biznismen Lazar Dugalić, već neko vreme ne pojavljuje se u javnosti. Pevačica se Lakiju na večnu ljubav zaklela posle pet godina turbulentne veze.

Dara je Lakiju rekla „da” u tajnosti, 2002. godine, međutim već naredne on je u Nemačkoj osuđen zbog šverca automobila.

Prvi brak je ipak doživeo krah, a Dara je 2007. uplovila u vezu sa biznismenom Milanom Kesićem, za koga se takođe udala.

Sa Milanom je Dara dobila sina Konstantina, a zvanično su na brak stavili tačku 2017. godine. Zbog sina su danas Milan i Dara u odličnim odnosima.



– Dara i ja smo bili i ostali najbolji prijatelji. Malo je teško da vam objasnim taj naš odnos, dosta je specifičan. Prava istina je da Dara i ja nikada nismo bili u pravom braku, uglavnom se naš odnos zasnivao na prijateljstvu i poštovanju – rekao je Milan svojevremeno za medije.