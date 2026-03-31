Frontmen grupe "Tropiko bend", Aleksandar Cvetković, otkrio je da je svojevremeno doživeo manji moždani udar.

Kako je istakao, pozlilo mu je dan nakon što se vratio sa mora i to dok je ulazio u tržni centar sa maloletnim ćerkama, koje je dobio u braku sa pevačicom Jovanom Pajić, te je odmah reagovala Hitna pomoć.

- Zaspao sam na suncu i ogromnom vetru, sa slušalicama u ušima. Uveče je trebalo da izađemo, ja sam mislio da ću umreti, mislio sam da me je udarila sunčanica. Međutim, to je prošlo tog dana tako, sutradan sam se vratio za Beograd. Došao sam po decu da ih pokupim iz škole i otvorili smo kroz na automobilu, bilo je 38 stepeni. Parkirali smo se i ušli u tržni centar i ja reko: "Je li vama zemljotres neki?", one kažu: "Tata, jesi lud?". Meni se nešto ljuljalo, ulazili smo i odjednom sam osetio rolerkoster. Odjednom kao da me je neko na dugme kliknuo, centrifuga, kao mnogo pijana faza u četiri ujutru - pričao je Sale, pa dodao:

- Ništa me nije bolelo. Sve mi je dobro bilo samo što nisam mogao da sastavim vid. Nosio sam naočare i Helena mi je rekla: "Skini naočare", ja sam ih skinuo, a ona je videla da su mi se oči vrtele. Došla je Hitna pomoć, pitali su me da li sam pio, rekao sam: "Ne, sve je regularno. Bio sam na suncu, juče, danas..." Prvo su posumnjali da je sunčanica, jer to su nuspojave. Otišli smo tamo i uradili su mi skener, a zatim rekli da sam imao manji moždani udar - otkrio je pevač u emisiji "Otkrivanje sa Milenom".

