Pevač Aleksandar Cvetković, frontmen Tropiko benda, prvi put je stao pred kamere domaćih medija i otvoreno progovorio o zdravstvenim problemu sa kojim se suočio nakon letovanja.

- Zaspao sam na suncu i ogromnom vetru, sa slušalicama u ušima. Uveče je trebalo da izađemo, ja sam mislio da ću umreti, mislio sam da me je udarila sunčanica. Međutim, to je prošlo tog dana tako, sutradan sam se vratio za Beograd. Došao sam po decu da ih pokupim iz škole i otvorili smo krov na automobilu, bilo je 38 stepeni. Parkirali smo se i ušli u tržni centar i ja reko: "Je li vama zemljotres neki?", one kažu: "Tata, jesi lud?". Meni se nešto ljuljalo, ulazili smo i odjednom sam osetio rolerkoster. Odjednom kao da me je neko na dugme kliknuo, centrifuga, kao mnogo pijana faza u četiri ujutru - pričao je Sale, pa dodao:

- Ništa me nije bolelo. Sve mi je dobro bilo samo što nisam mogao da sastavim vid. Nosio sam naočare i Helena mi je rekla: "Skini naočare", ja sam ih skinuo, a ona je videla da su mi se oči vrtele. Došla je Hitna pomoć, pitali su me da li sam pio, rekao sam: "Ne, sve je regularno. Bio sam na suncu, juče, danas..." Prvo su posumnjali da je sunčanica, jer to su nuspojave. Otišli smo tamo i uradili su mi skener, a zatim rekli da sam imao manji moždani udar - otkrio je pevač u emisiji "Otkrivanje sa Milenom".

Kako prepoznati moždani udar

Početni simptomi moždanog udara ponekad su teško prepoznatljivi i pacijent može doživeti teško oštećenje mozga.

Najčešći simptomi:

*utrnulost, slabost ili oduzetost lica, ruke ili noge pogotovo ako je zahvaćena jedna strana tela

*poremećaji govora: otežano i nerazumljivo izgovaranje reči, potpuna nemogućnost izgovaranja reči i/ili otežano, odnosno potpuno nerazumevanje govora druge osobe

*naglo zamagljenje ili gubitak vida naročito na jednom oku ili u polovini vidnog polja

*naglo nastala jaka glavobolja praćena povraćanjem bez jasnog uzroka

*gubitak ravnoteže i/ili koordinacije povezani s drugim simptomima

*omaglice ili vrtoglavice, nesigurnost i zanašanje u hodu, iznenadni padovi povezani s drugim simptomim, piše stetoskop.info.

